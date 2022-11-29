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謝盈萱主持金馬 曝結束後在後台爆哭

記者黃保慧／綜合報導
謝盈萱出席公益活動首吐主持心聲。（記者李政龍／攝影）
謝盈萱出席公益活動首吐主持心聲。（記者李政龍／攝影）

台灣金馬影后謝盈萱日前主持金馬獎，近日她出席公益活動時首吐主持心聲，笑說現在還在沉澱中，「很特別的一次經驗，最大感觸是，近年不會再試唱歌。」她透露，其實開場結束後就立刻在後台爆哭，「因主持跟唱歌跳舞是不一樣的腦袋，我下台直接抱著工作人員哭了，一邊換衣服一邊哭，不是生氣，是終於結束了的那種感覺。」

謝盈萱在金馬頒獎典禮上又唱又跳又演，表現可圈可點，其實典禮開始前因為一個變動，讓她瞬間驚慌失措，說道：「原本一開始羅卓瑤、許鞍華導演是比較後面進場，但後來卻提前入座，變成要加入她們兩位的名字，但我詞已經背好、順好了，當時我只剩兩分鐘就要上台，我又不想看提詞機，所以有稍微緊張一下。」

她坦言典禮前一晚壓力極大，直呼上台前一刻仍因為恐懼，不斷自問「我為什麼要答應」，「不知會發生什麼狀況，但知道全部的人都在幫我，所以有更大壓力，如果因為我的關係沒有做好，我會非常自責。」

至於未來是否還會再接主持棒？她語帶保留笑說：「感謝大家的信任，但有時候也不要太信任我，要現場直播的那種大型隆重典禮，我覺得挑戰到這兒就好了。」

此外，謝盈萱今年大豐收，不只拿到金鐘獎視后，還主持金馬獎，但她笑稱「雙金影后」頭銜最大的收穫就是被跟拍機率變多，「連搭捷運翹腳，都被拍得鉅細靡遺」，她解釋當天參加電影首映會，叫不到計程車才坐上捷運。

而事業蒸蒸日上的她，感情是否有著落？謝盈萱苦笑，強調目前仍單身：「感情也只能這樣，你不能等，但就只能往前走。」有可能閃婚嗎？她笑：「當然有可能，但我沒有對象。可能過了五年你們再問我，還是只能回答有可能。」她對感情抱持著歡迎態度。

捷運 導演 電影

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