大S 2018年流產 陸網瞎扯「親姊牽線」出軌具俊曄

大S(左)、具俊曄今年結婚。（取材自Instagram）

中國富商汪小菲 因前妻大S （徐熙媛）追討生活費在微博暴走。中國網友看熱鬧之餘，還當起柯南，挖出大S老公具俊曄 在2018年曾經訪台，並稱他分享的IG照片中一名合照女子就是大S姊姊，指控大S和具俊曄是因為姊姊牽線才舊情復燃。不過爆料隨即遭大S經紀人打臉，表示照片中的女子是跟隨具俊曄多年的粉絲，根本不是大S的姊姊，直呼傳聞實在太荒謬。

汪小菲先前稱大S婚內出軌具俊曄，在微博痛罵：「原來你們2018年就搞一起了，我不想回去，我都替我丟人。」但有網友比對時間點，其實大S當時第三胎剛流產，身體尚未完全康復，就和汪小菲上綜藝節目「幸福三重奏」，且大S的微博從2018到2019年幾乎都是一家四口的放閃文，但汪小菲卻僅因為網友造謠就在微博抹黑前妻，直呼汪小菲此舉令人心寒。

沒想到中國網友還沒完，將具俊曄2018年訪台和一名女子的合照與大S姊姊做比對，一口咬定是同一個人，還腦補就是姊姊從中牽線，大S和具俊曄才會復合。離譜傳聞讓大S經紀人忍不住發聲，澄清和具俊曄合照的女子是跟隨他多年的粉絲，根本不是大S的姊姊，也表示現在很荒謬，造謠的假消息都做到大姊跟粉絲身上。

張穎穎(左)曬出和汪小菲的親密照。（取材自微博）

而大汪近來也另開支線，張穎穎和汪小菲高調官宣戀情，但兩人的電話錄音卻在微博瘋傳，張蘭先是在直播間震怒打電話報警，隔天凌晨還直接到公安局報案，放話要讓誹謗的人受到法律制裁，行動力十足。中國網友感嘆張蘭精明一世，兒子卻老是扯她後腿，笑虧要張蘭「放棄小菲撫養權」，省得要一直替兒子收爛攤子。