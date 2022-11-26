「她和她的她」…姊姊許瑋甯太美 徐鈞浩看到出戲

許瑋甯。（本報資料照片）

台灣新生代男演員徐鈞浩在「她和她的她」中飾演女主角許瑋甯 的龍鳳胎弟弟，因許瑋甯是混血兒，要找人演她的雙胞胎手足不容易，徐鈞浩靠著一張清秀自拍照獲得角色，但他直呼很擔心，「那陣子我很努力美白，因為她真的太漂亮了。」

徐鈞浩笑說，因自己角色不多話，和許瑋甯對戲很多都是聆聽，「我甚至有幾度因為她太漂亮而分心，看著她出戲，心裡想著：『好漂亮喔！』」但也因為這樣的情緒，更幫助角色「很想保護姊姊，這麼漂亮的姊姊被糟蹋，真的很生氣」的內心想法。

「她」劇角色深陷內心陰影的牢籠，徐鈞浩刻意留長髮營造頹廢感，他坦言演出時受到角色憂鬱影響，下戲後也經常睡不著，但他認為：「這個角色應該也都沒在睡覺，把自己逼到一個絕境；所以我失眠 的不適感，也很幫助我進入角色。」