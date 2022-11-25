金鐘視帝陳亞蘭再傳喜訊 入選台灣百大MVP經理人

今年是陳亞蘭的爆發年，再度獲獎。（圖：欣湉國際提供）

女星陳亞蘭早前以電視歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」榮獲本屆金鐘獎最佳男主角後，近日再獲「經理人月刊」評選2022年台灣百大最有價值MVP經理人殊榮，顯示她在演藝界與管理界都深受肯定。

陳亞蘭獲獎後感謝主辦單位和各位評審，她說：「謝謝肯定我在螢光幕前和幕後的努力，也一字一字地詳閱我那份超過1萬字的報名表。知道我在2021年到2022年期間，如何不受疫情 影響，如期完成『嘉慶君遊臺灣』電視歌仔戲的製作、拍攝、播出和宣傳。」她也感謝台師大GF-EMBA的師長鼓勵她參與報名，「讓我知道陳亞蘭，不只是一位演藝人員，也可以是一位專業經理人。」