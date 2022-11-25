金鐘視帝陳亞蘭再傳喜訊 入選台灣百大MVP經理人
女星陳亞蘭早前以電視歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」榮獲本屆金鐘獎最佳男主角後，近日再獲「經理人月刊」評選2022年台灣百大最有價值MVP經理人殊榮，顯示她在演藝界與管理界都深受肯定。
陳亞蘭獲獎後感謝主辦單位和各位評審，她說：「謝謝肯定我在螢光幕前和幕後的努力，也一字一字地詳閱我那份超過1萬字的報名表。知道我在2021年到2022年期間，如何不受疫情影響，如期完成『嘉慶君遊臺灣』電視歌仔戲的製作、拍攝、播出和宣傳。」她也感謝台師大GF-EMBA的師長鼓勵她參與報名，「讓我知道陳亞蘭，不只是一位演藝人員，也可以是一位專業經理人。」
陳亞蘭形容今年是自己出頭天的一年，她7月完成碩士論文自台師大GF-EMBA畢業，10月獲得金鐘獎殊榮，11月再獲台灣百大最有價值MVP經理人獎項肯定。她日前回母校台師大演講，堅定不移想要傳承台灣傳統文化的精神，感染了現場學弟妹數度哽咽；陳亞蘭透露，曾在入圍後受到許多質疑，「她是女的，為什麼可以入圍？」對此她分享：「一個女生要演男的真的很不容易，尤其要對女生放電，更要放電於無形，要讓女生愛上女生，那更是最高境界。」尤其她做事向來腳踏實地用心耕耘，「我從小就在劇團每天練習跑圓場、練功夫，比男生還像男生。」
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