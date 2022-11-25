我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

金鐘視帝陳亞蘭再傳喜訊 入選台灣百大MVP經理人

記者楊起鳳／綜合報導
今年是陳亞蘭的爆發年，再度獲獎。（圖：欣湉國際提供）
今年是陳亞蘭的爆發年，再度獲獎。（圖：欣湉國際提供）

女星陳亞蘭早前以電視歌仔戲「嘉慶君遊臺灣」榮獲本屆金鐘獎最佳男主角後，近日再獲「經理人月刊」評選2022年台灣百大最有價值MVP經理人殊榮，顯示她在演藝界與管理界都深受肯定。

陳亞蘭獲獎後感謝主辦單位和各位評審，她說：「謝謝肯定我在螢光幕前和幕後的努力，也一字一字地詳閱我那份超過1萬字的報名表。知道我在2021年到2022年期間，如何不受疫情影響，如期完成『嘉慶君遊臺灣』電視歌仔戲的製作、拍攝、播出和宣傳。」她也感謝台師大GF-EMBA的師長鼓勵她參與報名，「讓我知道陳亞蘭，不只是一位演藝人員，也可以是一位專業經理人。」

陳亞蘭形容今年是自己出頭天的一年，她7月完成碩士論文自台師大GF-EMBA畢業，10月獲得金鐘獎殊榮，11月再獲台灣百大最有價值MVP經理人獎項肯定。她日前回母校台師大演講，堅定不移想要傳承台灣傳統文化的精神，感染了現場學弟妹數度哽咽；陳亞蘭透露，曾在入圍後受到許多質疑，「她是女的，為什麼可以入圍？」對此她分享：「一個女生要演男的真的很不容易，尤其要對女生放電，更要放電於無形，要讓女生愛上女生，那更是最高境界。」尤其她做事向來腳踏實地用心耕耘，「我從小就在劇團每天練習跑圓場、練功夫，比男生還像男生。」

陳亞蘭一步一腳印的邁上高峰。（圖：欣湉國際提供）
陳亞蘭一步一腳印的邁上高峰。（圖：欣湉國際提供）

入圍 疫情

上一則

「三國演義」才走了關羽 演張飛的李靖飛也病逝

下一則

汪小菲爆小S出軌「唐老師」 本尊笑瘋親揭身分

延伸閱讀

女演員奪男主角獎 陳亞蘭傳承歌仔戲 吃苦當吃補

女演員奪男主角獎 陳亞蘭傳承歌仔戲 吃苦當吃補
走鐘獎遭「Diss」 新科視帝陳亞蘭霸氣喊：朕不在意

走鐘獎遭「Diss」 新科視帝陳亞蘭霸氣喊：朕不在意
楊麗花得傳藝金曲特別獎 宣布「一定會再演出歌仔戲」

楊麗花得傳藝金曲特別獎 宣布「一定會再演出歌仔戲」
金鐘慶功 陳亞蘭被楊麗花嫌胸大 謝盈萱爆粗 下跪道歉

金鐘慶功 陳亞蘭被楊麗花嫌胸大 謝盈萱爆粗 下跪道歉

熱門新聞

90歲的胡楓（左）和88歲的羅蘭（右）終於走在一起。（取材自微博）

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

2022-11-20 02:20
汪小菲持續在微博暴走。(取材自微博)

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

2022-11-21 12:13
汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

2022-11-24 00:04
張蘭汪小菲一起買貨賺錢。（取材自微博）

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

2022-11-21 23:41
吳奇隆離婚後口不出惡言，也大方付贍養費。（取材自微博）

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

2022-11-22 03:59
汪小菲（右）和大S已經形同撕破臉。圖／摘自微博

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

2022-11-21 10:09

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打