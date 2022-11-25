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宋芸樺「台灣犯罪故事」演雙胞胎 難度高卻喊過癮

記者杜沛學／綜合報導
宋芸樺在「台灣犯罪故事」單元三「惡有引力」中飾演雙胞胎姊妹。（截圖自YouTube）
宋芸樺在「台灣犯罪故事」單元三「惡有引力」中飾演雙胞胎姊妹。（截圖自YouTube）

Disney+原創影集「台灣犯罪故事」將於明年1月4日上線，找來史上最年輕「三金得主」盧廣仲翻唱「天黑黑」，而MV中曝光宋芸樺在其中「惡有引力」單元一人分飾兩角，飾演一對個性截然不同的雙胞胎姊妹。首度出演雙胞胎的宋芸樺興奮表示：「一人分飾兩角真的很過癮！尤其是在畫面裡看到兩個我在對話的感覺很奇妙。」

為飾演個性迥異的雙胞胎姊妹，宋芸樺用心觀察了很多身邊的雙胞胎朋友，也參考不少有雙胞胎角色的戲劇作品，最終決定多琢磨在兩個角色的內心狀態與性格差異上。回憶起一場兩姊妹在陽台談心的戲，宋芸樺透露：「表演難度真的很高！」不僅要背雙倍量的台詞，更需要精準記住兩個角色的每個動作、以及說話的頓點，好讓畫面在合成時，兩人對話可以是自然且流暢的，像是真的在聊天的感覺。

宋芸樺在「台灣犯罪故事」單元三「惡有引力」中飾演雙胞胎姊妹。（圖：Disney+...
宋芸樺在「台灣犯罪故事」單元三「惡有引力」中飾演雙胞胎姊妹。（圖：Disney+提供）

製作公司並提到，當初找盧廣仲翻唱這首千禧年經典「天黑黑」，是因為他的聲音在溫暖中帶有力量，十分切合「台灣犯罪故事」想帶給觀眾的主旨：「每個看似完全黑暗的罪行，都隱藏著一絲光輝的人性。」更期待觀眾能透過戲劇一窺奇案外，能從中體悟雖然人性不完美，但仍要保持溫暖地面對這世界。

盧廣仲為「台灣犯罪故事」演唱片頭曲「天黑黑」。（圖：Disney+提供）
盧廣仲為「台灣犯罪故事」演唱片頭曲「天黑黑」。（圖：Disney+提供）

對於這次擔綱演唱「台灣犯罪故事」片頭曲「天黑黑」，盧廣仲表示：「很開心受邀翻唱這首經典歌曲！尤其這次重新編曲的變奏版本，是較為暗黑詭譎的曲風，完全呼應『台灣犯罪故事』的犯罪懸疑劇情。」

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