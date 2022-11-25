被指心虛刪「訪台文」 具俊曄截圖自清喊陸網友STOP

具俊曄2018年到訪台灣的貼文仍在，卻被中國網友造謠已刪除。（取材自Instagram）

中國富商汪小菲 與前妻大S（徐熙媛）開戰，母親張蘭也「護子」發聲，日前在微博 發第二篇聲明，直指大S和現任老公具俊曄 根本不是在離婚後才有聯繫，而是在和汪小菲仍有婚姻關係時就和對方來往。不少中國網友當起偵探去挖具俊曄的Instagram，發現他2018年發過幾次到訪台灣的貼文，一口咬定就是證據。

不僅如此，網友還傳具俊曄心虛偷偷刪了2018年到台灣的貼文，微博上「具俊曄刪了18年飛台北的ins」衝上熱搜詞第一。然而仔細去看具俊曄的IG可發現，他2018年訪台的貼文一個都沒刪，全部都還在，中國網友眼見被打臉，才知道原來都是營銷號在造謠，微博上也有網友罵造謠者「一群鄉巴佬大概是沒用過ins」。

具俊曄事後也在IG首度發聲，寫下「Stop Fake News」，並貼出多張2018年自己在IG的貼文，證明根本沒有所謂心虛刪文一事，不少網友立刻留言力挺，表示：「加油！辛苦你們了！跟瘋子講話是無效的」、「拒絕假新聞、假消息，支持哥哥」。

具俊曄在IG發文表示自己沒有刪除過往貼文。（取材自Instagram）

而張蘭和汪小菲頻頻在微博口不擇言引戰，也引發南韓網友關注，不少網友直呼「離婚離得太好了」、「徐熙媛之前活得有多累」、「那個婆家是很瘋的婆家」。