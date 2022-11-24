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陳淑芳手術後首露面 氣色紅潤報平安

記者陳建嘉／綜合報導
「國民阿嬤」陳淑芳日前因心律不整住院動手術，現今已康復出院。（記者王聰賢／攝影 ）
「國民阿嬤」陳淑芳日前因心律不整住院動手術，現今已康復出院。（記者王聰賢／攝影 ）

83歲台灣「國民阿嬤」陳淑芳日前出席活動，她先前驚傳心臟驟停14秒、入院開刀，讓外界極度擔心，如今術後首度露面，只見她氣色紅潤，談吐自然，先向在場所有媒體報平安，「我很好，請各位放心，我愛各位。」強調目前一切安然無恙。

陳淑芳透露當時被醫院診斷出心臟驟停14秒時，是動手術後正在睡覺，根本沒感覺，「希望大家不要刻意放大，這是小事啦。」她另透露9月29日開刀後，就開始連串活動，更拍了反詐騙廣告、參加路跑活動，只是目前行動仍緩慢不穩，「開完刀後比較小心翼翼，但也不會跌倒啦」。

至於為何開刀，陳淑芳則提及在賀歲電影「詐團圓」殺青後，去做健檢，診斷出心律不整，隨後開刀裝心臟節律器，「等12月回診，確定沒排斥，就不用再回診」。

她笑說在一連串工作之後，明年就要開始帶一群長者在台灣去旅行，「台灣很多地方，我以前都去過，但都是去拍外景，之後我只要不拍戲，就要出遊」。

那是否有機會透過旅行找一個「國民阿公」？陳淑芳大笑答：「要找個像我這樣歲數的人，不容易啦，如果要找一個比我老的，我還要照顧他，比我年輕的也不好，自己過生活比較輕鬆。」至於她主演的賀歲片「詐團圓」，將於明年1月20日小年夜上映，將與隋棠、陳昊森一起陪伴觀眾賀新春，而她計畫12月開始宣傳。

手術 電影 詐騙

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