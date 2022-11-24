評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

汪小菲和大S的甜蜜已成往事。（取材自微博）

汪小菲 意外掀起「床墊之亂」，吊詭的是，床墊直到回收前，大家都以為它真如張蘭所指價值數百萬台幣，沒想到執行任務的回收員會當場一刀割開，眾人才發現床墊真相只值10萬元台幣。

據悉，大S 其實在送回床墊之前，都不知道它的真正價值，張蘭會這麼有底氣指責她喜好尊貴，是被兒子所騙，還是汪小菲也同時騙了大S？

S HOTEL突發的床墊解剖秀引來大批媒體拍攝。（本報資料片）

床墊價值多少在婚姻中只是微不足道的小事，汪小菲這次如此介意床墊，其實就如同小狗撒尿做記號，是為了保護牠的地盤、家庭和所屬物，今天你有新歡，就該把我們之間的印記拿掉。而當張蘭在直播裡理直氣壯批評大S為了腰、為了脊椎去訂製數百萬（台幣，下同）的床墊，甚至來來回回換了10個才滿意，這張外界號稱9百萬的床就扯出普羅百姓貧窮無法想像的好奇。

大S身邊好友透露，其實她根本不知道床是假的，汪小菲確實在貴婦百貨裡買了超頂級床墊品牌Hästens海絲騰的寢具，但當時他們在裝潢這個房子時，大S剛好懷了老二，因為身體狀況很不好，基本上她沒出門，也沒在管新房子的事，床墊一事都由汪小菲一手包辦。

誰會知道，汪小菲買了幾十萬的Hästens海絲騰寢具，而寢具竟然比床墊還貴，這其中被人偷天換日了？還是有人沒說實話？

汪小菲曾經跟徐家感情融洽。（取材自臉書）

新聞鬧出來後，大S的想法就是，你在意床墊，我就原封不動打包送回S HOTEL，你要怎處理不干我事。其實S HOTEL原也想低調解決直接送回收，但因為台灣民眾實在太關心床墊了，看熱鬧的程度甚至超越周末選舉，媒體於是狂打飯店公關電話，最終公關決定辦一場回收秀給大家拍，回收人員若直接把床架上車直接載走就算了，沒想到突然在現場來一段解剖秀，當割開了床墊、也割開了經過包裝的糖衣，許多使用過Hästens海絲騰老客戶看著新聞畫面都覺不對勁，最後被媒體查證拆開了貓膩。

若兩人相愛，床墊就算只值5千、1萬，夫妻都睡得香甜安穩，而如今大汪婚姻破碎，媽寶還對床墊無比介懷，大S乾淨俐落打包送回床墊，張蘭還在聲明裡說看吧，經此一舉證明她真的沒把床墊換過，歡迎她從此除舊佈新，這種逞口舌之快更像提油救火，一時爽快對事件毫無幫助。但讓人好奇的是，張蘭為何一開始要對這10萬床墊形容得如此高貴，是媽寶在閒聊時跟母親大人訴過苦，還是她自行編出來當成攻擊武器，又或，媽寶同時也跟大S說過床墊有多貴，所以大S從沒針對床的事回應，直到割開驗證一刻，大S和張蘭，都被騙了。

10年婚姻鬧得如此不堪，離婚後，大S從沒在媒體說過汪小菲婚內出軌一事。但如今他氣急敗壞秀出割地賠款的條約，這麼不利於他的內容他都願意接受，當掀開的同時，大S經紀人也不再顧他面子直指原因就是出軌，就是因為出軌犯錯，他願意每年付出這麼大的代價，但從另一個角度來說，他一路公布他受到的委屈、被剝了幾層皮，卻沒曾想，在他事業失敗周轉不靈時，是誰要賣房子救他？

張蘭在直播中痛罵徐家，還邊帶貨賣粉，令人無言。（取材自微博）

離婚條款他簽下了，如果他返回中國生意興旺還能負擔，只是時不我予，中國嚴格封控下，他的餐飲事業必受影響，手頭不再寬鬆，大S找法院執行條文，他就崩潰了，愛情、事業和生活都遇瓶頸，他都該好好面對自己的中年危機。

兩個家庭結為親戚，必定知道彼此許多私密事，連著數日，看著這對母子砲火不斷猛攻徐家，拿過去知道的事渲染威脅、痛罵，甚至到了人身攻擊，更把周遭不相關的人一併牽扯進來，徐家對汪小菲、張蘭的事知道的必定也不少，大可以同樣模式揭張蘭、汪小菲傷疤，但她們除了對是否違法之事說明，自始至終都未曾反擊，相比之下，器量一下就分出高低。

大S還了床墊，如同割袍斷義，從此只剩陌路。兩家人從一開始都沒想過，一張床墊，吸引了那麼多人的目光和關注，同時也揭開不少謊言和所謂的人性。事件總會過去，但這些過程，從此都因為網路而留在歷史了，將來下一代懂得文字，一查發現當年留下的叫囂和乖張，過程中不理性的情緒字眼，是否會感到後悔不得而知，不過前婆婆一邊端著酸菜粉狂賣一邊痛罵前媳婦、親家，這畫面，倒是令人留下極為深刻的印象。