兩敗俱傷？汪小菲與大S氣若游絲的殘存關係

大S(左)和汪小菲為了贍養費再鬧上媒體。圖╱摘自臉書

感情的世界沒有絕對的贏家，但當一方開始惡言相向後，似乎就註定了兩敗俱傷。大S 與汪小菲 離婚剛滿一周年，近日男方因未履行離婚協議、積欠生活費，遭大S（徐熙媛）向法院聲請追討生活費500萬及扣押財產，意外挑起汪小菲與母親張蘭如戰狼般的好鬥性格，不斷隔海砲射徐家人。

汪小菲不滿大Ｓ既已再婚，他還要幫別人「付生活開銷」忿忿不平，還洋洋灑灑列出這一年來付出去的鉅額清單，但外界不解的是，如果當初在自知理虧又無人脅迫，白紙黑字簽的「離婚協議」，本該一肩扛起，為何非得等到大S訴諸法律，才驚覺男人的自尊被傷了，更別說後面連串的脫序言行，狠狠重傷了曾視如珍寶的至親家人。

當年頂著「俏江南」富二代崛起的汪小菲，這幾年以愛為名建構的愛情城堡「S Hotel」屢傳財務危機，市場曾傳出S Hotel光月租金1個月高達700萬元，等於年收至少2億才能回本，一度還傳出財務吃緊，私下向大Ｓ請求金援，幾年下來至少借貸千萬人民幣，當時媒體也曾報導大S打算脫手豪宅「貼補家用」，並開價台幣2.76億，但房仲業者卻認為價格「高於市場行情」，但後來房子證實脫手了，也呼應了「金援謠傳」絕非空穴來風。

堅持分手不出惡言的大Ｓ，勞燕分飛後僅要求汪小菲履行離婚協議內容，卻從未追討先前的欠款，這一切也是為了顧全夫妻情份一場。

大汪10年婚姻緣盡，「婚內出軌」肯定是壓垮他們的最後一根稻草，而10年來汪小菲不定期失控的火爆脾氣，也是摧毀這段關係的主因。

當年大汪在海南島風光辦婚宴，徐爸親手把女兒交給汪小菲，豈料新婚夜當天，兩人就因汪的友人不遵守婚禮規定，私自把婚禮場內照片於網站大量散播，讓大Ｓ承受許多台媒不滿與言論砲火，雙方為此起了口角爭執，結果汪小菲一怒竟砸毀新房，這一幕也讓新婚的大Ｓ飽受震撼與委屈，隔天還為了收拾殘局，情急透過陳建州（黑人 ）找了幾位熟悉的台媒記者「強顏歡笑」分享她的喜事滅火，而當時也無人察覺，原來她前一晚才經歷了一場「新婚夢魘」。

後來多次的飯局中，汪小菲常因酒精作祟，講話聲量變超大、三字經狂飆，連餐廳的工作人員都看傻眼，絲毫不顧徐家親友的面子，有一回甚至還差點對大Ｓ動粗，若不是黑人及時出手阻止，後果不堪設想。

雖說大S是一個為愛可以義無反顧的奇女子，本著天秤座優雅的天性，也從不喜歡與人爭吵，但一旦決定不愛了，她也會毫不戀棧地轉身離開。