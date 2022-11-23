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馬之秦人生落幕 牧師憶粉絲搶聽美聲竟打起來

記者陳慧貞／綜合報導
馬之秦（前）成為基督教徒後個性改變很多。（取材自臉書）
馬之秦（前）成為基督教徒後個性改變很多。（取材自臉書）

金鐘視后馬之秦於家中病逝，享壽80歲，日前家屬在教會為她舉行追思禮拜，現場牧師講道、播放她生前劇作影片，全程以音樂會方式呈現，場面溫馨感人，她生前有過三段婚姻，四子一女送別母親最後一程，馬之秦長子張庸德代表家屬致詞，形容母親是標準刀子嘴豆腐心，「信主之前會跟人吵架，信主之後，所有人都有福了」。

馬之秦追思禮拜，大兒子張庸德懷念母親。（圖：讀者提供）
馬之秦追思禮拜，大兒子張庸德懷念母親。（圖：讀者提供）

馬之秦是虔誠基督徒，追思禮拜現場給親友的書冊「美麗的星辰」，是她生前親自設計、校對編輯，裡頭記載著她的作品與一生，其中一頁馬之秦寫著：「有人問我，你人生有遺憾嗎？我會說：沒有，只有痛，心痛⋯它啃蝕了我多久，我已經不記得了⋯感謝主！祂讓我的痛轉變成愛，愛自己、愛別人、愛比我更需要的人。」說明她因有了信仰而得到改變。

李志偉牧師提到，馬之秦演技精湛，其實還有好歌喉，當年甚至有粉絲為了進中山堂聽她唱歌，還差點打起來，足見其美聲功力，寇紹恩牧師也分享道，以前在中視主持「六燈獎」時，馬之秦在別的攝影棚罵人，他都聽得到，還曾親眼目睹她在走廊追著人打。

馬之秦人生最後一程，「一剪梅」老友寇世勳、張佩華、楊懷民、葉歡、唐玲、寶弟、宋達民、洪百榕、周子寒等演藝圈好友也來致意追思，眾人懷念馬之秦過往點滴。

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