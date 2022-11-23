分手後 林柏宏送前女友禮物從不收回

林柏宏擔任「金片子大賽」代言人。（圖：台北市電影委員會提供）

台灣男星林柏宏日前擔任金片子大賽頒獎典禮代言人，他過往有談過幾次戀愛，但現在單身，近期看到汪小菲 與張蘭嗆聲大S 一家人，更被網友揶揄為了千萬床墊上演爭奪戰，林柏宏則坦言自己分手後也不會把前女友的禮物要回來，「我曾送過上萬元的飾品，但分手後都不會刻意聯絡」。

林柏宏自認在感情裡面較為被動、單純，「我很容易受傷，所以能不吵架就不吵架，也不會公開數落對方」，提到近期的「床墊」熱門事件，他立刻笑稱床墊是消耗品，送出去後就不會再去討了，更幽默比喻「而且每個人都需要一個床墊好好休息」。

至於從前是否有過爭執，林柏宏則說自己邏輯較清楚，常常會條列式細數兩人交往遇到的問題以及解答，對方常常覺得太囉嗦受不了，最後乾脆讓彼此冷靜，過沒幾天就不吵了。

林柏宏即將邁入35歲，一直計畫從事演員之外的工作，也與一群朋友合資籌拍長片，題材想與自身經驗相關，拍一個35歲男子遇到的種種狀況，不排除以結婚、離婚題材為主，是因為身邊許多朋友已經結婚生小孩，但也有人已經離婚，「這些決定都是自己的選擇，如果我們很專心知道自己想要選擇什麼，不管是不是快樂結局，都不要後悔」，只是提起自己的婚姻，林柏宏仍說一切隨緣。