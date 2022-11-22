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謝盈萱主持金馬 坦言非常緊張 慶幸自己勇敢

記者黃保慧／綜合報導
謝盈萱主持金馬59相當圓滿。（取材自臉書）
謝盈萱主持金馬59相當圓滿。（取材自臉書）

台灣女星謝盈萱今年首次獨挑大梁主持第59屆金馬獎，典禮圓滿落幕，也讓她卸下重責大任，她近日在臉書發文，直呼：「我非常的緊張。直到彩排當天，大概問了自己不下千次，到底怎麼覺得自己可以接下如此重責大任。」

謝盈萱在臉書分享許多與影人開心合影的照片，不過她也說：「來不及跟許多喜歡的老師、前輩、夥伴們拍到照片，但人生就是需要有點遺憾，才會有往前的動力。」

謝盈萱和新科金馬影帝黃秋生合影。（取材自臉書）
謝盈萱和新科金馬影帝黃秋生合影。（取材自臉書）

她寫著：「沉澱累積了將近60年的歲月，一個年紀比我更大的獎項。2018年與金馬獎第一次真正的靠近，當時是怎麼也料想不到。可惜第一年充滿著膽怯惶恐，包括對於自我的焦慮，卻怎麼也沒能轉念理解～～其實金馬獎為我打開了一扇門。」

她提到這些年，金馬獎伸出了溫暖的手，再次給她與金馬合作的機會，她問自己，「盈萱妳長出勇氣了嗎？敢讓我們帶妳再跨出一步，好好成長了嗎？」她說：「我想，這是我第一秒勇敢握下主持棒的原因。而我終於有機會在典禮上說出了這句話『金馬獎是個開放擁抱各種可能的地方。』」

謝盈萱在金馬舞台上第一次開金口唱陳奕迅的「謝謝儂」，歌舞表演讓人驚豔，她也在臉書透露，「上次在舞台上唱歌是將近11年前的事，而拿著主持棒在如此重要的典禮上則是第一次。緊張是必然的，但伴隨的喜悅也是必然的，在台上放眼望去，遠道而來同聚一堂的所有業界翹楚，那種感動，已非言語形容。不論我的表現為何，也不影響這個華人影壇盛事的奪目光彩。」

謝盈萱與鄭東煥合影。（取材自臉書）
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