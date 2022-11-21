唱一半…見到蔡依林 五月天阿信偏心反應曝光
五月天近來在美國舉辦「好好好想見到你」巡演，於紐約時間19日晚上再度站上紐約指標性舞台Barclays Center，沒想到繼拉斯維加斯場有「周杰倫」踢館，紐約場也迎來「林俊傑」、「蘇打綠」、「蔡依林」等人，全場1.5萬名粉絲為之瘋狂。
他們在拉斯維加斯場開放粉絲點歌，這時台下歌迷有舉著「紐約見周杰倫」的手牌，阿信搞笑問說「你知道今天是五月天演唱會嗎？是不是買錯天了，不會退喔」，當對方點完歌後，瑪莎搞笑稱「你先把那個帶著仇恨的牌子放下」，怪獸笑說「（不然）腦袋一直有周杰倫3個字，聽不到歌名」。
而在紐約場的點歌橋段，阿信提到在拉斯維加斯時有走錯場的歌迷，好奇對方是不是也在現場，鏡頭一掃果真猜中，對方舉著手牌先是「周杰倫」，接著翻頁是林俊傑、蘇打綠，此時鏡頭轉向另1位觀眾，手牌上寫著「蔡依林」，阿信笑說：「對嘛！你正常多了！至少我們團裡有蔡昇晏（瑪莎），你還對一個字。」看似偏心的言論逗笑全場。
他們一連演唱「派對動物」、「離開地球表面」等等，5位團員們也輪流跟歌迷打招呼，石頭問候大家「呷飽沒」，笑稱主辦單位招待大家去吃紐約很有名的牛排店，每個人都吃很飽。
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