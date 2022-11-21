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昔日豔星林鳳英自爆豪門媳辛酸 揭夫領殘障手冊真相

記者陳慧貞／綜合報導
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星林鳳英昔日曾拍攝全裸寫真一炮而紅，2009年自結識比利時富商Marc後，她淡出演藝圈長期往返台、比兩地，直到2016年結婚至今，丈夫是比利時地產包租公，最高紀錄擁有市區、郊區多達三、四十間公寓、大樓戶數，去年夫妻倆更繼承公公留下的500坪別墅遺產，但她當豪門媳看似風光無比，實則背後藏辛酸，近日她返台受訪，首吐富商尪真實面貌。

林鳳英透露，老公因患有先天自律神經失調，經常睡眠品質不佳，血壓高、心悸、胸悶、手抖等症狀，在比利時還領有「殘障手冊」（身心障礙手冊），每個月約領有台幣800元（約25.6美元）的補助，她說，初識老公時，是他狀況最差的時候，只要提到上一段失敗的婚姻，前妻不給親子探視權，他偷偷見到兒子生活不如預期後，就會滿心愧疚深陷憂鬱，「一講到孩子，他就發病」，甚至引發腸躁症，三、五天不吃飯，最長七天躺在床上不吃不喝、上吐下瀉，她只好狂灌老公運動飲料、煮粥一口一口餵，幫助老公維持生命，直到他逐漸好轉。

林鳳英(左)與比利時老公Marc夫妻恩愛。（圖：萬鴻提供）
林鳳英(左)與比利時老公Marc夫妻恩愛。（圖：萬鴻提供）

當年的寫真女星遠嫁給比利時富商，林鳳英當豪門媳看似洗盡鉛華進而享盡榮華，實際上，背後付出的辛酸不比人少，她說，兩人還在交往階段時，她每年赴比利時兩趟，每次一待一、兩個月，但前後約四個月的相處時間，男方狀況好的時候卻不到20天，每當老公發病時，「我就每天看著韓劇，一邊注意他還有沒有在呼吸，很怕他死掉，就這樣默默守護著」。

當時兩人未婚，她便為此遠渡重洋、不遠千里飛去照顧病人，數度被友人笑「不怕付出還倒貼」，但林鳳英不在意，認為彼此有緣千里相會，她願意相信這份得來不易的愛，可以跨越國度、種族，夫妻感情更好，連老公的心理諮商師相隔十年再見，也驚訝老公的身心進步之快，大讚因身邊有個如她「有強大正能量」的賢妻。

血壓 韓劇 親子

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