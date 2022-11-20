汪小菲爆積欠百萬生活費 大S開告「查封資產」

中國富商汪小菲（左）與藝人大S已經離婚。（取材自汪小菲微博）

台灣女星大S 與中國大陸富商汪小菲 協議離婚滿一年，卻傳出自從大S與南韓明星具俊曄 再婚後，從今年3月起汪小菲就沒有履行離婚協議中每月要支付大S生活相關費用的要求，至今已積欠超過500萬元台幣（約15.9萬美元），被大S向法院聲請強制執行，在台的存款與資產、包括汪在台投資的S Hotel將會被查封，而這一切都歸功於大S協議離婚時的神布局。

據「鏡週刊」報導，大S與汪小菲的離婚協議中，汪小菲每月要支付大S數十萬元台幣的生活相關費用，但隨著她與具俊曄再婚，汪小菲就不再支付費用，明顯違反協議，雖然雙方親友有介入協調，但是大S仍向法院聲請強制執行，最後法院也裁准，所以汪小菲在台灣的存款與資產將會被強制執行查封。

不過也有一說是因為疫情關係，兩人分隔兩地，汪小菲無法即時付款，不是刻意拖欠；據悉，汪小菲在台的存款應就可以清償欠款，所以S HOTEL不會被拍賣。

據報導，大S離婚時找了知名律師賴芳玉，並遵循先前賴芳玉為張清芳、福原愛安排的離婚模式，先在法庭外由律師協商財產等協議內容，達成共識後再告進法院，在法官的見證下雙方簽下調解筆錄，而這份筆錄的效力就等同判決書，法院會將筆錄寄到戶政事務所，然後雙方就可以利用網路申辦，線上辦理離婚手續。而且這樣只要地方法院一審終結即可，官司不用打到三審判決確定。

這份調解筆錄日後如果有一方違反，另一方就可以聲請法院強制執行，不必再耗費時間打官司，因此外界認為這是大S的離婚神布局，汪小菲如不想讓在台資產被查封，就只能乖乖付錢，或是另打官司要求重新訂協議。