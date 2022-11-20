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金馬獎男女配角／朱軒洋 先謝柴智屏 林詹珍妹 素人演自己

記者陳慧貞、杜沛學／綜合報導
朱軒洋以「黑的教育」抱走最佳男配角獎。（記者王聰賢／攝影）
朱軒洋以「黑的教育」抱走最佳男配角獎。（記者王聰賢／攝影）

第59屆金馬獎男女配角獎「老少配」，74歲原住民素人演員林詹珍妹以「哈勇家」中的阿嬤，擊敗6度入圍金鐘、戲齡近40年的楊麗音，聽到自己的名字，林詹珍妹一臉不敢置信，直呼：「我這麼老了，年紀這麼大了，真的沒想到」，而23歲朱軒洋則以「黑的教育」拿下男配角獎，上台領獎一開口就是感謝前經紀人柴智屏。

林詹珍妹出生於南山部落，從小就在部落長大，幾乎未到過平地，提到當初導演陳潔瑤到部落選角時，她才剛自農地耕作完返家，導演給予信心，讓她抱著試試看的心情，到台北參與試鏡。雖沒演過戲，但一加入劇組，就覺得所有參與演員所創造出的氛圍就像一家人，讓她容易融入，故事情節也和自己真實生活相似，連片中選鄉長橋段，也有共鳴，因為她的丈夫在40年前也曾選過鄉長。

朱軒洋在「黑的教育」演出中二畢業生，展現不同層次演出。 （圖：金馬執委會提供）
朱軒洋在「黑的教育」演出中二畢業生，展現不同層次演出。 （圖：金馬執委會提供）

為了出席頒獎典禮，花4、5個小時裝扮，笑稱一輩子從未有過如此盛裝，現在得了獎，依然不敢相信，笑說原以為楊麗音會得獎，「他們叫我寫感言，我不知道要寫什麼，所以什麼都沒準備」，聽說家鄉部落已放煙火慶祝，她開心：「謝謝啦，以後還沒想，會不會再演戲，要看有沒有適合我的」。

林詹珍妹憑著「哈勇家」拿下最佳女配角獎。（記者王聰賢／攝影）
林詹珍妹憑著「哈勇家」拿下最佳女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

朱軒洋以「黑的教育」拿下男配角獎，在台上除了感謝該片導演柯震東及團隊，第一句話就感謝前經紀人柴智屏，他當初離開前東家一度和柴智屏撕破臉，受訪時說，不管是柴智屏或是記者、導演、合作演員，「都是滋養我的一部分」、「沒有他（們）就沒有我。」但坦言私下已沒有和柴智屏聯絡。

林詹珍妹是沒有演出經驗的素人，但在電影「哈勇家」表現自然、亮眼。（圖：華映提供）
林詹珍妹是沒有演出經驗的素人，但在電影「哈勇家」表現自然、亮眼。（圖：華映提供）

朱軒洋吐露「發表言論」一直是他的罩門，很怕說錯話，但知道「感謝人滿重要的。」趁著這個場合，特別想感謝幫助過他的人，就像「上車、下車」人生過客來來去去，對於「還留在車上的人」感謝。至於獲獎，他直呼：「滿幸福的，我會記住這一切。」

金馬獎重要得獎名單 製表：梅衍儂
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導演 教育 原住民

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