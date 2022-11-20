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金馬獎紅毯／賈靜雯超火辣 桂綸鎂第1美

記者釋俊哲、杜沛學／綜合報導
賈靜雯「上下齊開」超火辣。（記者李政龍／攝影）
賈靜雯「上下齊開」超火辣。（記者李政龍／攝影）

第59屆金馬獎星光大道，今年除了台灣眾家影星現身，包含日本大導是枝裕和、日本女星黑木瞳、資深韓星鄭東煥出席，星光爆棚。

女星的「紅毯第一美」今年要屬一身黑白的桂綸鎂，其深V的黑色香奈兒外套氣勢十足，尤其鑽石胸針扣在腰際，霸氣外顯。擔綱典禮主持的謝盈萱身穿長禮服，在行進間一展天后氣勢。

桂綸鎂被讚「紅毯第一美」。（記者王聰賢／攝影）
桂綸鎂被讚「紅毯第一美」。（記者王聰賢／攝影）

如果不以隆重為紅毯指標，身穿香奈兒現身的香港女演員袁澧林，其長洋裝滿布賽車旗幟印花，大秀活力青春。不容錯過的更有兩位重量級影后：黑木瞳以桃紅色洋裝搭配寶格麗珠寶，是熟齡的美型典範，張艾嘉則以寫意的洋裝搭配粉色披風，身上的珠寶據了解全為個人私物，讓貴氣信手捻來。

黑木瞳穿著一襲桃紅色洋裝。（記者王聰賢／攝影）
黑木瞳穿著一襲桃紅色洋裝。（記者王聰賢／攝影）

賈靜雯是去年金馬獎影后，今年出席典禮擔任最佳男主角頒獎人，一出場就驚艷全場，因她「上下齊開」超火辣。典禮結束後，她也Po出美照，附上害羞的表情符號，並說：「今日是大家給我的自信，美好的夜晚。」

男星則清一色以西裝為主軸，但透過輪廓的差異帶來多元的風格展現。像是陳柏霖西裝搭配紅底鞋，堪稱紅毯第一帥。陳昊森西裝搭配高領毛衣，紳士風滿點。周興哲的成套天鵝絨刺繡西裝華麗滿分。

陳柏霖堪稱「紅毯第一帥」。（記者王聰賢／攝影）
陳柏霖堪稱「紅毯第一帥」。（記者王聰賢／攝影）

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