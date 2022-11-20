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金馬獎新演員 新導演／胡智強吃盡苦頭 劉國瑞完成夢想

記者陳建嘉／綜合報導
胡智強以「一家子兒咕咕叫」拿下最佳新演員獎。（記者王聰賢／攝影）
胡智強以「一家子兒咕咕叫」拿下最佳新演員獎。（記者王聰賢／攝影）

胡智強以「一家子兒咕咕叫」獲得最佳新演員獎，他在片中飾演一個流浪少年，因緣際會進入以賽鴿為生的家庭，卻發生一連串衝突，他一獲知得獎立刻暴哭，「心情真的很激動，眼裡都是淚水，看不到路，是導演詹京霖喊話指引我才知道要往哪裡走」，他上台後更自嘲「我現在有點當機」，率真反應笑翻全場。

在「一家子兒咕咕叫」戲分吃重，讓資歷尚淺的胡智強，拍片時壓力非常大，更笑稱因為情緒起伏大，身心靈也必須受盡折磨，還說一開始拿到劇本時，甚至無法理解這個故事，不過詹京霖導演要他先試著揣摩角色的心境，慢慢進入這個角色，「心理與生理都很疲憊，但謝謝每個人一路上的幫忙」。

劉國瑞以「白日青春」拿下最佳新導演，打敗先前呼聲極高的「黑的教育」柯震東，劉國瑞雖是馬來西亞影人，但長年在香港發展，這次出席盛事之前，特地先觀察曾拿過新導演獎的前輩張吉安，在2020年以「南巫」獲新導演獎時的感言，「張吉安導演這次也有祝福我，很感謝他」，他另感謝香港資深導演袁劍偉、鄭保瑞。

同時，劉國瑞也感謝「白日青春」兩位主角黃秋生、林諾，「沒有他們，我沒辦法完成這部獨特的電影，這是我的第一部作品，謝謝有這麼多的人讓我完成夢想」。

劉國瑞以「白日青春」拿下最佳新導演獎。（記者王聰賢／攝影）
劉國瑞以「白日青春」拿下最佳新導演獎。（記者王聰賢／攝影）

導演 香港 黃秋生

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