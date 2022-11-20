金馬獎主持人謝盈萱處女秀 網讚好可愛

謝盈萱首度獨挑大梁主持金馬獎，獲得好評。（記者李政龍／攝影）

影后謝盈萱今年首度獨挑大梁主持金馬，雖是處女秀，但劇場出身的她口條流利，還開金口挑戰唱歌，歌聲雖比不上專業歌手，但看得出誠意十足。而同樣是第一次主持，吳念軒的表現就差強人意，還不小心踩到黃秋生 地雷，喊對方「大飛哥」，殊不知黃秋生先前就說過不喜歡「大飛哥」這稱呼，氣氛一度凝結。

謝盈萱先前受訪曾坦言主持金馬讓她頗有壓力，不過一開場，她便以流利口條征服現場觀眾，先前她奪下金鐘視后，在台上因為感謝錯劇組脫口「Fxxk」，她也自嘲從哪裡跌倒、就要從哪裡爬起來，「今晚我絕對不會再講任何一個F…英文單字」，惹得全場大笑，網友也直呼「好可愛」。

她獻唱陳奕迅的「謝謝儂」，不僅唱現場，還有舞蹈動作，即使歌聲並不完美，仍獲得網友好評，讚她「女神還有什麼不會的」、「唱現場很有誠意了」，以第一次主持來說，已經算是稱職。