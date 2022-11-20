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金馬獎主持人謝盈萱處女秀 網讚好可愛

記者林怡秀／綜合報導
謝盈萱首度獨挑大梁主持金馬獎，獲得好評。（記者李政龍／攝影）
謝盈萱首度獨挑大梁主持金馬獎，獲得好評。（記者李政龍／攝影）

影后謝盈萱今年首度獨挑大梁主持金馬，雖是處女秀，但劇場出身的她口條流利，還開金口挑戰唱歌，歌聲雖比不上專業歌手，但看得出誠意十足。而同樣是第一次主持，吳念軒的表現就差強人意，還不小心踩到黃秋生地雷，喊對方「大飛哥」，殊不知黃秋生先前就說過不喜歡「大飛哥」這稱呼，氣氛一度凝結。

謝盈萱先前受訪曾坦言主持金馬讓她頗有壓力，不過一開場，她便以流利口條征服現場觀眾，先前她奪下金鐘視后，在台上因為感謝錯劇組脫口「Fxxk」，她也自嘲從哪裡跌倒、就要從哪裡爬起來，「今晚我絕對不會再講任何一個F…英文單字」，惹得全場大笑，網友也直呼「好可愛」。

她獻唱陳奕迅的「謝謝儂」，不僅唱現場，還有舞蹈動作，即使歌聲並不完美，仍獲得網友好評，讚她「女神還有什麼不會的」、「唱現場很有誠意了」，以第一次主持來說，已經算是稱職。

楊千霈今年第13次主持金馬紅毯，楊千霈以學姐之姿帶領後輩吳念軒，表現平穩，不過吳念軒畢竟是第一次主持金馬紅毯，全程略顯緊張，在訪問紀錄短片「一邊星星一邊海浪」紀錄短片的導演廖克發時，竟忘記對方入圍什麼獎項，讓人忍不住替他捏把冷汗。而遇上入圍影帝的黃秋生時，他熱情打招呼喊多年前演古惑仔的角色名「大飛哥」，黃秋生冷回「還在大飛啊，這麼久了，你都沒看我電影啊」，楊千霈馬上救援「還有『人肉叉燒包』」緩和氛圍。

吳念軒（左）、楊千霈主持金馬星光大道，表現稱職。（記者王聰賢／攝影）
吳念軒（左）、楊千霈主持金馬星光大道，表現稱職。（記者王聰賢／攝影）

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