金馬獎表演 A-Lin展原力 李玖哲憶故人

A-Lin載歌載舞,唱跳表演精采。(記者李政龍/攝影)

第59屆金馬獎頒獎典禮請到A-Lin、李玖哲擔任表演嘉賓,加上演唱最佳原創電影 歌曲的曹雅雯和周興哲等人,罕見地獲得觀眾一面倒好評。高顏值的頒獎嘉賓也讓觀眾眼睛為之一亮,為整場典禮增色不少。

每年三金典禮的表演橋段總會被觀眾放大檢視,從選歌、收音到歌手實力無所不批。但今年的金馬獎安排的3段表演,歌手表現可圈可點,尤其A-Lin和李玖哲,一開口就展現出金曲級的實力,A-Lin拿出阿美族的「原力」,以母語演唱第52屆金馬獎最佳原創電影歌曲「太陽的孩子」的「不要放棄」以及「ROMADIW 一起來唱歌」。

李玖哲以惠妮休斯頓名曲「I will always love you」和自己的「Will you remember me」道出對已故影人的不捨。他演唱時銀幕投影出顧寶明、明金城、巴戈、陳松勇等人的身影,全場動容。曹雅雯金曲歌后實力不遑多讓,周興哲也放膽自彈自唱,加上林亭莉和賴學靜讓整體層次更加多元,酸民們最後也只能乖乖閉嘴。

此外,今年的頒獎嘉賓顏值水準極高,第一組搭檔的陳柏霖、柯震東,接力上陣的許光漢、王淨,都獲得觀眾大力稱讚。日本 影后黑木瞳凍齡程度再次驚豔全場,尤其她自爆和張震太太是20多年的好友,也是一段不為人知的佳話。