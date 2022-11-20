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金馬獎表演 A-Lin展原力 李玖哲憶故人

記者李姿瑩／綜合報導
A-Lin載歌載舞，唱跳表演精采。（記者李政龍／攝影）
A-Lin載歌載舞，唱跳表演精采。（記者李政龍／攝影）

第59屆金馬獎頒獎典禮請到A-Lin、李玖哲擔任表演嘉賓，加上演唱最佳原創電影歌曲的曹雅雯和周興哲等人，罕見地獲得觀眾一面倒好評。高顏值的頒獎嘉賓也讓觀眾眼睛為之一亮，為整場典禮增色不少。

每年三金典禮的表演橋段總會被觀眾放大檢視，從選歌、收音到歌手實力無所不批。但今年的金馬獎安排的3段表演，歌手表現可圈可點，尤其A-Lin和李玖哲，一開口就展現出金曲級的實力，A-Lin拿出阿美族的「原力」，以母語演唱第52屆金馬獎最佳原創電影歌曲「太陽的孩子」的「不要放棄」以及「ROMADIW 一起來唱歌」。

李玖哲以惠妮休斯頓名曲「I will always love you」和自己的「Will you remember me」道出對已故影人的不捨。他演唱時銀幕投影出顧寶明、明金城、巴戈、陳松勇等人的身影，全場動容。曹雅雯金曲歌后實力不遑多讓，周興哲也放膽自彈自唱，加上林亭莉和賴學靜讓整體層次更加多元，酸民們最後也只能乖乖閉嘴。

此外，今年的頒獎嘉賓顏值水準極高，第一組搭檔的陳柏霖、柯震東，接力上陣的許光漢、王淨，都獲得觀眾大力稱讚。日本影后黑木瞳凍齡程度再次驚豔全場，尤其她自爆和張震太太是20多年的好友，也是一段不為人知的佳話。

向來喜歡開砲的黃秋生，也趁著頒獎時取笑謝盈萱在金鐘獎說粗口。網友對陳珊妮頒發「最佳原創電影歌曲」時的表情最感興趣，因為她揭開得獎名單時的表情微妙，立刻被做成表情包在網路上瘋傳。

張震(左)和黑木瞳早有私交，合作頒獎互動時自然又恰到好處。（記者李政龍／攝影）
張震(左)和黑木瞳早有私交，合作頒獎互動時自然又恰到好處。（記者李政龍／攝影）

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