金馬59／朱軒洋「奪獎座」被轟 柯震東幫還原現場

朱軒洋以「黑的教育」拿下第59屆金馬獎最佳男配角獎。（記者李政龍／攝影）

23歲的台灣演員朱軒洋以電影 「黑的教育」拿下第59屆金馬獎最佳男配角獎，只是他在領獎時等不及黃秋生遞獎，就順勢拿下獎座，緊接著致詞時致還「呵呵」冷笑兩聲，被網友認為不禮貌，但他本人回應：「有嗎？要慢一點嗎？我沒有特別注意。」

朱軒洋歷經解約風波，一度爆出退圈傳聞，甚至傳出和前經紀公司老闆柴智屏撕破臉，不過他在金馬獎上奪獎就是先謝謝對方，他在慶功宴上談到前經紀人柴智屏時透露：「我有祝柴姐一切都好，她出那個滾輪新書，我還有用耶！」此片導演 柯震東也在旁補充：「柴姐體系出來的，都有各自不同想法，都非常喜歡柴姐。」

來源：金馬獎

朱軒洋坦言，自己在台上本來自己有準備特別的感言，但想一想後，當初準備的那些突然不想講了，當下就講了特別想感謝的話：「上去講的版本是不一樣的，原本的東西沒什麼重點。」對於他在台上被認為失禮的表現，一旁的柯震東緩頰，這件事就是大家揣測，「我也是走過來11年，很多人也是抖著上台領獎，一上來他可能真的沒辦法，太緊張、太慌張了」。而自己有感受到朱軒洋在領獎時的各種複雜情緒：「我以為他入圍 過，但這是他第一次，我第一次入圍新人腦袋也是空的，但我有想好講什麼。」

不過，柯震東順勢爆料，朱軒洋在上台前，連身旁的夥伴都沒理會就上去了，「他就直接上去了，我就只好跟蔡凡熙抱抱了。但我覺得這樣真的很棒，這就是金馬對電影人的重要性」。

至於面對之後電影將上映，票房壓力部分，柯震東笑說就天時地利人和：「就盡力宣傳，我最擔心的其實是業內人士，我很怕第一時間出去，大家不喜歡，我就比較難產，票房真的是難以預估。」對於是否會有拍下一部片？柯震東笑說：「應該是說我不會畏懼人家是以為我開玩笑這件事，我是非常認真想做導演這件事。」