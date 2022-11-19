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金馬59／黃秋生稱帝「失聯親人突打來」 感傷再提媽媽

記者陳建嘉／台北即時報導
黃秋生從影40年首獲金馬影帝。（記者沈昱嘉／攝影）
黃秋生從影40年首獲金馬影帝。（記者沈昱嘉／攝影）

香港演員黃秋生以「白日青春」首度拿下金馬獎影帝，他在慶功宴上開心表示好像在作夢，「我還沒有整理情緒，就像在機場與林青霞碰面的感覺一樣」，不僅直呼是神蹟，更驚訝電影化妝團隊竟有辦法將他化成老態，「老到眼睛像有一層霧，好像我媽過世前的狀態」。

上台領獎，黃秋生還帶著共演「白日青春」的巴基斯坦裔的童星林諾上台，更透露林諾入圍新演員獎，最終卻沒得獎，有些失落，黃秋生才帶他上台感受氣氛。黃秋生不僅鼓勵林諾，更稱讚林諾未來會是巴基斯坦的周潤發」，為什麼不是「巴基斯坦的黃秋生」？他笑答：「周潤發比較好，有錢啊！黃秋生沒錢。」

得知自己是評審全數通過獲獎，黃秋生對此相當感激，強調自己真的沒想過會得獎，但鐵口直斷認定劉國瑞會得獎，果然一舉拿下最佳原著劇本獎、最佳新導演獎。提到自己在片中的老態，黃秋生承認「老到不敢相信」，甚至懷疑做了後期特效，讓導演劉國瑞立刻大笑搭話「我們沒有預算」。

黃秋生坦言曾有過一段迷惘期，如今演技被肯定，「感覺又像是復活了」，得獎後祝賀簡訊如雪片般飛來，他已經先回應了些許訊息，「但至少還有三分之二，晚點再回」，黃秋生在台上將獎獻給已過世的母親，致詞感人，他表示住在美國的舅舅也傳訊息來道賀，「我跟我舅舅失聯好久了，雖然有彼此電話，但至少兩年聯絡，收到他的訊息後，我相信我媽媽應該也已經知道我得獎了。」

拿下影帝，黃秋生可獲得金馬限定的沙發，他聽聞後笑說：「太好了！可以放在店裡！」至於得獎後是否增加演戲機會，他大笑答「才隔兩小時，當然沒有」，不過黃秋生近期忙碌排練舞台劇，透露明年有機會再返台灣，將自己的舞台劇原汁原味搬過來，「這兩天與台灣搞舞台劇的朋友見面，看有沒有機會合作」，至於獲得雙獎的劉國瑞，自從在台上向未婚妻深情告白後，自曝下個月即將登記結婚，得知台灣朋友告訴他「娶妻前、生子後」的運勢特別旺，他則謙虛笑回直呼：「還是非常感謝金馬獎。」

黃秋生 舞台劇 周潤發

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