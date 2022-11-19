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不敢相信？台灣武俠劇第一版「香香公主」竟然是楊麗音

記者蘇詠智／專訪
楊麗音連續劇、綜藝、電影、歌仔戲幾乎都嘗試過，資歷非常豐富。（記者李政龍／攝影）
楊麗音連續劇、綜藝、電影、歌仔戲幾乎都嘗試過，資歷非常豐富。（記者李政龍／攝影）

楊麗音在演藝圈40年，從劇場演員、歌仔戲裡小姐身旁的大丫鬟到侯孝賢、楊德昌等藝術名導電影裡的熟面孔，幾乎沒有一樣沒碰過，最驚人的轉變莫過於加入了「連環泡」成為短劇班底，雖然曾經有電影界的朋友為她「委屈到演媚俗的短劇」心疼、擔憂，她卻因此真的首度嘗到走紅的滋味，連上市場買菜都會有阿姨要摸她，反而有不少美好的回憶。

第一部電影就是侯孝賢的作品，接下來她成了侯孝賢影片的固定班底，一連4、5部片都有她，那時她也自認超不會演喜劇，直到演出李國修的舞台劇「沒有「我」的戲」，表現被台下的王偉忠看到，拍胸脯保證「沒有台詞、不會很難」，說服她加入了「連環泡」，剛開始真的都是王偉忠的幕後旁白搭配他們在幕前沒有對白的表演，後來逐漸開始有一些台詞，她們這些班底也隨之紅遍全台，紅到她和許效舜、邰智源以「三口組」這個團體出了兩張唱片，演藝版圖更加擴大。

原本她和電視最多的連結，就是在葉青的歌仔戲裡露臉，笑稱：「我超容易被看到的，因為大小姐旁邊的大丫鬟都是我。」雖然都不是女主角，可是常跟女主角一起出現，想不被注意都很難。妙的是，後來忙著拍電影，就突然在歌仔戲裡消失了，原因竟然就是當年沒有手機，所有人要互相約通話，還得先講好在哪裡接電話，要是這點溝通沒做好，真的會失去聯絡，葉青後來那兒也有了新人接替，彼此戲緣就此告終。

除了演過歌仔戲之外，楊麗音還有一個更讓大多數人想像不到的，她曾經在金庸武俠劇「書劍江山」扮演美得不食人間煙火的香香公主，對於這個會讓大家詫異的選角，她笑道：「可見我剛入行時，也曾經被看成純情美少女。」但她覺得最好玩的不是這一點，而是男主角游天龍、演她姊姊的港星森森等人都打成一團，她只要被大家保護，美美的坐在那邊就好，而且後來還碰到有朋友告訴她，自己的友人在當兵時偶像就是香香公主，聽到她結婚還有些失落，讓她不由得感到得意。

楊麗音曾在台視武俠劇「書劍江山」中扮演香香公主。（取材自YouTube）
楊麗音曾在台視武俠劇「書劍江山」中扮演香香公主。（取材自YouTube）
楊麗音提到過往演藝工作的趣事，忍不住笑開懷。記者李政龍／攝影
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