命中註定闖進金馬？楊麗音竟非「一家子兒」第一人選

楊麗音拍電影40年，首度入圍金馬獎。（記者李政龍／攝影）

拍了快40年電影 ，楊麗音今年以「一家子兒咕咕叫」入圍金馬獎最佳女配角，影迷都不敢相信這居然是她第一次被金馬提名，她的大銀幕處女作就是經典名片「兒子的大玩偶」，也因參與這部片，她在踏進電影圈之初就跟著中影一大夥人出席過金馬獎頒獎典禮，看到熠熠星光而大開眼界，卻沒想到快40年之後，才終於輪到自己有機會「騎馬」。

楊麗音演技精湛，簡單的表情都有戲感。（記者李政龍／攝影）

「一家子兒咕咕叫」她扮演賽鴿師傅游安順的第2任妻子，在家中沒有地位、沒有聲音，卻一直在付出，過得壓抑而痛苦。她笑道：「可能最近幾年給大家的印象都是比較好玩或是大剌剌，這次接到劇本，發現要很壓抑，反而很有挑戰性。」更驚人的是，她還有被「老公」游安順發洩慾望、「霸王硬上弓」的畫面，雖然鏡頭哪一點都沒拍到，卻也是國片罕有的熟齡男女情色片段，她表示還好對手是熟識已久、彼此都很放心的游安順，也經過溝通了解大概的動作，才能夠投入演好這一場戲。

楊麗音在「一家子兒咕咕叫」裡的牽亡歌，贏得影評激賞。（圖：双喜提供）

至於她自己的拍片尺度，她自我解嘲：「我之前講過到80歲就可以開放全部的尺度限制，現在也許可以提早到75歲！」現階段當然頂多就是「一家子兒咕咕叫」的程度，也已經頗為突破。她強調：「其實我年輕時在『在室女』已經拍過背部上半身全裸的床戲，但那時防護措施還是都做得很好。」只要劇情真的有需要，她還是會展現演員的專業，把這些場面演好。

楊麗音在「一家子兒咕咕叫」演活了無奈、壓抑的婦女。（圖：双喜提供）

提到隔這麼多年才終於和金馬結緣，她透露本來連這機會也沒有，因為「一家子兒咕咕叫」已經敲定別的女星，她笑稱原本見到游安順還感嘆「這次嘸緣」，想不到兜兜轉轉，原先的人選沒能順利進入劇組，確定落在她的手上，一切都是老天的巧妙安排。她表示台灣電影有一度很低迷，那時她主要在演舞台劇 ，後來又去演電視劇，和新一代的導演 們就少了接觸，最近才又有機會回到大銀幕，她自我打趣道：「我跟片子裡消失好幾年又飛回來的賽鴿一樣，我也回來了。」