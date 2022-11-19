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金馬開獎 智齒獲觀眾票選獎 一家子兒咕咕叫摘費比西

娛樂新聞組╱綜合報導
「智齒」獲得金馬獎觀眾票選最佳影片。(圖：金馬執委會提供)
「智齒」獲得金馬獎觀眾票選最佳影片。(圖：金馬執委會提供)

第59屆金馬獎頒獎前夕，搶先揭露國際影評人費比西獎，由入圍13個獎項的「一家子兒咕咕叫」摘下；另外，觀眾票選獎最佳影片則由港片「智齒」獲得。

「一家子兒咕咕叫」由游安順、楊麗音主演，導演詹京霖表示，先拿獎是個好兆頭，希望能延續好運。

評審盛讚「一家子兒咕咕叫」以賽鴿文化興盛那些年為背景，紮實的田野、細膩的人物觀察，一個家庭悲劇成功作為台灣社會經濟發展與階級拮抗的縮影。擁有各面向高度融合的完整性，是台灣電影的新頁。鴿舍與鴿的回返，巧妙卻低調帶出「家庭」的破缺、補完、替代與無可替代。

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，目前有來自超過60個國家的會員。國際影評人協會以推廣電影藝術為使命，獎勵表現各國文化特質的新穎創作，對於提攜新電影與新導演更是不遺餘力，鼓勵了無數傑出的電影與導演，也建立起它的權威性。它在金馬獎也以鼓勵年輕、傑出的華語電影為目標。

本屆入選影片包括「我吃了那男孩一整年的早餐」、「窄路微塵」、「黑的教育」、「燈火闌珊」、白日青春」、「花路阿朱媽」、「查無此心」、「罪後真相」、「芽籠」、「海鷗來過房間」、「一家子兒咕咕叫」共11部。

至於「智齒」則獲得金馬獎觀眾票選獎最佳影片，雖然入圍導演的鄭保瑞、入圍男主角的林家棟及女主角劉雅瑟並未前來參加金馬獎，觀眾仍表達了對該片的喜愛，由聯合監製謝國豪代表領獎。

「國際影評人費比西獎」由「一家子兒咕咕叫」獲得。(圖：金馬執委會提供)
「國際影評人費比西獎」由「一家子兒咕咕叫」獲得。(圖：金馬執委會提供)

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