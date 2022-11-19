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帶愛妻出國感情更好？庾澄慶反問一句話閃爆

記者李姿瑩／台北19日電
庾澄慶出席2022愛不止息慈善晚會。（記者吳致碩／攝影）
庾澄慶出席2022愛不止息慈善晚會。（記者吳致碩／攝影）

庾澄慶昨出席「2022愛不止息慈善晚會」，大方聊到與愛妻的互動，以及對兒子小哈利的看法。庾澄慶非常欣賞兒子的藝術天份，想詢問小哈利能否幫他畫一幅作品掛在家裡。但他並非命令兒子非畫不可，而是想跟兒子商量，「反正問問看，他願意的話不就賺到了嗎？」

庾澄慶對小哈利的教育相當開明，他感謝父親當年沒有斬斷他的音樂之路，放手讓他玩樂團。「那時父親的做法，對我影響很大，我是事後慢慢地，才感受到他的用心。」尤其他發現爸爸的幾項措施都是防君子不防小人，慢慢能理解爸爸其實是支持他的。

如今這份深情也複製到他對小哈利身上，不會多管小哈利在社群網站上做自己。「都有看過，只要兒子開心、健康就好，身為父親都支持。」

庾澄慶日前赴馬來西亞工作，也帶著太太張嘉欣一同旅遊。庾澄慶在疫情過後的首次出國，興奮直喊：「太開心了。」至於此趟旅程是否有助於增進夫妻感情？他幽默回應：「不用出國才能增進好嗎？」默認夫妻倆每天都過著幸福的小日子。

庾澄慶在疫情期間也沒閒著，透露一直都有在錄節目，之後觀眾應該會陸續看到。他對於實境秀很有想法，還是偏好音樂類型的節目，他並非怕累或怕苦，而是要看節目內容，只要有趣的企劃，都有機會打動他。

哈利 疫情 社群網站

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