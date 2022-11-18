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李翊君當年發片沒知名度 竟回便利商店兼差

記者李姿瑩／台北即時報導
李翊君深情高歌。(圖:民視提供)
李翊君深情高歌。(圖:民視提供)

台灣資深歌手李翊君日前上胡瓜主持的「最強綜藝秀」，高歌「風中的承諾」。胡瓜想起當年李翊君發行第一張專輯「萍聚」還沒有知名度，竟默默的回去便利店打工。李翊君說：「當年在超商是大夜班，還有因為是公費生還要當學校公演的跑龍套，真的很忙又累。」

胡瓜分享這段鮮為人知的故事，原來當時李翊君家庭環境不好，但她都咬牙堅持住，比對現在年輕藝人動不動就說要退出演藝圈，已經很厲害了。李翊君笑說，當年真的從來沒想過退出，只想到要慢慢累積實力，還好遇到唱片公司老闆鼓勵以及瓊瑤讓她演唱主題曲，奠定演藝事業的基礎，希望藉由自身經歷鼓勵現在年輕藝人。

同台的郭忠祐趁著錄影，主動表明對李翊君的愛慕，向她告白說自己是超級粉絲，兩人一同合唱了「諾言」，演唱完畢竟讓李翊君臉紅心跳，直呼郭忠祐的衣服太心機了，胸前還挖了兩個大洞，臉對著郭忠祐的胸口讓人超害羞。

也是粉絲的梁一貞與麗小花也積極求機會要與天后李翊君合唱一首，其中梁一貞更是李翊君的師妹，在公司沒有機會碰面，來到最強綜藝秀竟然可以圓夢，三人合唱同曲不同詞的「沙漠寂寞」以及「雨蝶」，現場宛如大型KTV，讓大家都忍不住唱了起來。最後賴慧如也向李翊君敲碗，表示自己的阿嬤非常喜歡「苦海女神龍」，還特別交代如果之後有碰到李翊君，一定要拜託她演唱一段。

李翊君的歌聲讓主持群全都陶醉。(圖:民視提供)
李翊君的歌聲讓主持群全都陶醉。(圖:民視提供)

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