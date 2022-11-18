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林志玲結婚3周年 深夜吐嫁AKIRA「真實心聲」

記者黃保慧／綜合報導
林志玲在臉書分享婚禮影片。（取材自Instagram）
林志玲在臉書分享婚禮影片。（取材自Instagram）

女星林志玲日本男星AKIRA於2019年在台南舉行世紀婚禮，17日剛好滿3周年，現在已是一家三口。日前深夜林志玲在臉書有感而發，分享長達7分48秒的結婚紀念影片，並寫下「結婚儀式三周年紀念快樂，謝謝在2019.11.17所有幫我們共同創造了最完美一天的你們」，感嘆：「時間過得太快了，我們要更加珍惜可以快樂的彼此，一起好嗎？」

林志玲和AKIRA在3年前的11月17日於台南舉行世紀婚禮，當天台灣時間下午約2時50左右新人從晶英酒店出發，開啟一整天的婚禮儀式。小倆口約莫3時20到「吳氏大宗祠」舉行傳統儀式，過程溫馨動人，而林志玲也透過影片再次帶大家與他們一起回憶當時的時光，她寫著：「最好的時間，我遇見了你～普通的日子，平凡而浪漫～未來～我們平平安安就好～日子渺小重複，卻都是幸福～快樂在發酵，生活在前行 ～手牽手，帶著我們的小寶貝～所有美好都在路上。」

林志玲（右）在臉書分享婚禮影片。（取材自臉書）
林志玲（右）在臉書分享婚禮影片。（取材自臉書）

小倆口從宣布結婚到現在，一直備受大家關注，而AKIRA前陣子受訪時被問到林志玲曾透露備孕辛苦，也說：「我們是夫妻，她是我重要伴侶，這段過程我全心全意支持她，有沒有小孩這件事不是我們決定的，上天安排，願意賜給我們這麼好的家人，不管有多辛苦，互相扶持，完成彼此最大心願。」話語間滿是疼愛。

林志玲 臉書 日本

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