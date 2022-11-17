許光漢、林柏宏人鬼戀裸身接觸 互讚「身材練超好」

林柏宏(左起)、王淨、導演程偉豪以及許光漢出席「關於我和鬼變成家人的那件事」金馬首映。(記者沈昱嘉／攝影)

許光漢、林柏宏主演台灣電影 「關於我和鬼變成家人的那件事」，17日舉辦金馬首映，2男在片中上演人鬼戀，導演 程偉豪、監製金百倫上次製作「當男人戀愛時」時，男女主角邱澤 、許瑋甯意外擦出愛火而結婚，這次是否有機會假戲真做？許光漢聽到立刻大笑，金百倫幽默補充「如果他們要在一起，記得要先跟我講」。

在電影甫釋出的首波預告中，已有許光漢、林柏宏在浴室洗澡的搞笑橋段，2男互誇彼此身材都很好，許光漢稱讚林柏宏胸肌很大，林柏宏則說許光漢的腹肌很好看，2人一致認定這片最大的挑戰之一，不只是勤練好身材，更要培養出好默契，林柏宏幽默說：「是一部很有戀愛感的電影，請大家進戲院就知道」。

許光漢在該段浴室戲中，「重點部位」特別用QR CODE遮住，在場有媒體問林柏宏一起拍戲時，是否有看到什麼「特別」畫面？林柏宏僅曖昧笑說「應該看到目前沒有很多人看到的東西」，保密到家，僅說該場浴室戲拍了整整一天，讓他得一直光著身子。王淨在片中飾演警花，提到2男的感情戲，則說「終於了解腐女的心情，2個帥哥的互動很好看」。

許光漢難得回台，現場早有不少粉絲到場熱情守候，紛紛拍照想捕捉他帥氣身影，看到這麼多粉絲，他微笑回應「很開心看到這麼多粉絲」，為了這些粉絲，接下來也會卯足全力宣傳。