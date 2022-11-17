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首執導筒 柯震東笑說九把刀想看笑話

記者黃保慧／綜合報導
柯震東首度執導新電影，就入圍金馬新導演獎。（記者王聰賢／攝影）
柯震東首度執導新電影，就入圍金馬新導演獎。（記者王聰賢／攝影）

台灣男星柯震東曾拿下第48屆金馬獎最佳新演員獎，今年他則以電影「黑的教育」角逐最佳新導演，日前金馬新導演論壇上，與其他優秀的新導演劉國瑞、何書銘、曾英庭及孔慶輝一起分享創作。

柯震東開啟首次執導的電影「黑的教育」的緣分是要回到七、八年前，他表示當時沒什麼工作，九把刀同時也提筆寫此片大綱，後來因他開始拍攝「再見瓦城」才耽擱，直到前年自己開了公司，決定把這部片產出，他提到一開始想找導演，但聊劇本過程中，有很多對自己的投射，越來越投入便決定要當導演。

他強調不是演而優則導，就是鐵了心非常堅決要做導演，他坦言擔心大家把九把刀跟自己綁一起，笑說：「希望九把刀不要參加太多，組團隊時叫他不要來，我希望避免被別人影響，盡量不問趙德胤導演或其他人。」

他透露一開始九把刀希望他自導自演，柯震東直呼「不要鬧了」，並找來三位更年輕的演員蔡凡熙、宋柏緯和朱軒洋，他坦言三位演員都有不同的方式，他以十年當演員的經驗去導戲，還跟兩個演員喝酒喝到凌晨五點，形容是大家一起創作這些角色。

至於為何九把刀這麼希望他執導？是因為看出有導演天分嗎？柯震東笑說：「我覺得他只是想看我笑話」。

導演 電影 教育

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