快走練心肺 張信哲明年攻蛋 經典好歌唱不完

張信哲宣告明年2月三度登上台北小巨蛋。（取材自微博）

等了四年，「情歌王子」張信哲將於明年2月25日3度登上台北小巨蛋舉行「未來式2.0」世界巡迴演唱會，只是三年前突如其來的疫情 攪局，也讓蓄勢待發的演唱會全部喊卡，粗估損失至少千萬（人民幣，下同，約逾140萬美元），張信哲一臉不好意思：「其實我都不敢問主辦方，但光付出去的場地租金 算一算，肯定破人民幣千萬，所以我希望明年可以補回來。」

張信哲原訂在大陸的八場演唱會，因疫情僅完成兩場便宣告暫停，談及「海口站」與「廣州站」的兩場演唱會，他仍覺得不可思議：「除了搶時間，『海口站』甚至還遇到颱風，一直到演出前一天總彩，都還有器材燈光沒有到位，直到上台前都還在測試，我個人是覺得還好，但舞者比較可憐，還得在雨中跑來跑去，也因為觀眾太熱情，索性就陪他們一起淋雨了。」

為了保有最佳狀態，張信哲一直都維持健身 習慣，「等到開始再做就來不及了，像有一陣子特別閒，我每天都會快走練心肺，平均一趟約1.5小時至2小時，最遠可以從台北木柵沿著河堤走到景美來回約10公里。」

被問到這次演唱會與過去有何不同？他提前洩漏除了已經添購的高級訂製服，歌單方面正在與主辦方拉扯中，「因為他們要我多唱經典老歌，但我還是希望有一些新的想法，這也是我目前和主辦方最大的拉鋸，試問到底要我唱多少經典老歌，大家才能放過我？」

而他也說近幾年的演唱會都沒打算請嘉賓，因為光自己的歌都已唱不完，難以取捨，所以乾脆省下嘉賓時間為歌迷獻上更多好聽的曲目。