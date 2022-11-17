我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

快走練心肺 張信哲明年攻蛋 經典好歌唱不完

記者許晉榮／綜合報導​
張信哲宣告明年2月三度登上台北小巨蛋。（取材自微博）
張信哲宣告明年2月三度登上台北小巨蛋。（取材自微博）

等了四年，「情歌王子」張信哲將於明年2月25日3度登上台北小巨蛋舉行「未來式2.0」世界巡迴演唱會，只是三年前突如其來的疫情攪局，也讓蓄勢待發的演唱會全部喊卡，粗估損失至少千萬（人民幣，下同，約逾140萬美元），張信哲一臉不好意思：「其實我都不敢問主辦方，但光付出去的場地租金算一算，肯定破人民幣千萬，所以我希望明年可以補回來。」

張信哲原訂在大陸的八場演唱會，因疫情僅完成兩場便宣告暫停，談及「海口站」與「廣州站」的兩場演唱會，他仍覺得不可思議：「除了搶時間，『海口站』甚至還遇到颱風，一直到演出前一天總彩，都還有器材燈光沒有到位，直到上台前都還在測試，我個人是覺得還好，但舞者比較可憐，還得在雨中跑來跑去，也因為觀眾太熱情，索性就陪他們一起淋雨了。」

為了保有最佳狀態，張信哲一直都維持健身習慣，「等到開始再做就來不及了，像有一陣子特別閒，我每天都會快走練心肺，平均一趟約1.5小時至2小時，最遠可以從台北木柵沿著河堤走到景美來回約10公里。」

被問到這次演唱會與過去有何不同？他提前洩漏除了已經添購的高級訂製服，歌單方面正在與主辦方拉扯中，「因為他們要我多唱經典老歌，但我還是希望有一些新的想法，這也是我目前和主辦方最大的拉鋸，試問到底要我唱多少經典老歌，大家才能放過我？」

而他也說近幾年的演唱會都沒打算請嘉賓，因為光自己的歌都已唱不完，難以取捨，所以乾脆省下嘉賓時間為歌迷獻上更多好聽的曲目。

疫情 健身 租金

上一則

睽違28年、24年 篠原涼子、工藤靜香再登紅白大賽

下一則

偶遇林青霞還被誇演技好 黃秋生驚愣不敢相信

延伸閱讀

太搶手…泰勒絲演唱會票百萬人瘋搶 黃牛價飆2萬2700元

太搶手…泰勒絲演唱會票百萬人瘋搶 黃牛價飆2萬2700元
中國8場演唱會被疫情攪局 張信哲返台開唱誓言「補回來」

中國8場演唱會被疫情攪局 張信哲返台開唱誓言「補回來」
「感恩有你 助力追夢」 慈善演唱會

「感恩有你 助力追夢」 慈善演唱會
節目直播錄到一半 安溥突掩面向黃子佼求救

節目直播錄到一半 安溥突掩面向黃子佼求救

熱門新聞

李安(右)被拍到在馬來西亞勘景。圖／摘自微博

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

2022-11-13 09:43
楊冪(左)低胸禮服展露深邃D奶事業線，劇中讓許凱看了很害羞。(取材自微博)

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

2022-11-15 23:58
劉詩詩、蘇有朋、吳奇隆。（取材自微博）

小虎隊不合？蘇有朋拒和吳奇隆聚餐 劉詩詩回應網笑翻

2022-11-09 22:34
小豬連唱多首歌曲。圖／寬宏娛樂 ☓無懼國際娛樂提供

羅志祥無預警「浪漫求婚」 急喊女方：不答應就尷尬了

2022-11-12 12:28
哈里遜福特（右）為幫卡莉絲塔芙洛哈慶生，還親自開私人飛機。（路透資料照片）

福伯為妻慶生 出動私人飛機 橫跨美國載岳母同歡

2022-11-12 14:28
李立群出席活動談到近況。（記者吳致碩／攝影）

才說一個中國 李立群脫口「陸房產賣了」割韭菜有原因

2022-11-12 02:26

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝