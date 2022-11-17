67歲鄧美芳凍齡有術 靠3招維持23腰

鄧美芳多年來始終維持不變身材，依舊美麗。（記者吳致碩／攝影）

70年代台灣電影 明星鄧美芳1976年在華視連續劇「四大美人」中，演傾國傾城的美女「貂蟬」轟動一時，後與甄珍合演「海鷗飛處」闖出知名度，20多年前和秦風演完電視劇「情劍山河」後毅然決然引退，專心過著富太太的相夫教子生活。這次謝玲玲返台參加公益活動，和她相約見面，兩人凍齡有術，加上幾分神似活像姐妹花。

說起和謝玲玲淵源，67歲的鄧美芳說她們其實沒有合作過，當時她在拍戲時謝玲玲已經要退出，但因兩人長相神似，都互相知道對方，也會碰面聊天，後來謝玲玲結婚，就請她擔任伴娘。這一路上兩人交往數十年，因為疫情 謝玲玲三年沒有回台灣，一回台灣第一件事除了探望家人，就是和一群好友相約喝茶聊天。

鄧美芳好客又愛旅行，她說疫情這三年因不能出國，只能和姐妹淘在國內旅行，意外發現台灣很美，像司馬庫斯這些景點以前都不曾知道，深入造訪才發現「台灣真的很多地方好美！」香港 家也很久沒回去，透露最近趁解封也要返港一趟，把該辦的事情辦完。

她日前出席金馬終身成就獎得主張永祥遺孀贈書活動，還被師母問到「妳有50歲嗎?」讓她開心許久。

鄧美芳多年來靠著自己的保養方法凍齡。她笑說：「如果有8道菜，我就只吃3道菜，其他打包，留第2天繼續吃。」她身高166公分、52公斤左右，維持快走、舉啞鈴及做瑜伽3種運動習慣 ，自豪現在仍維持23腰。