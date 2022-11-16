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57歲最美「貂蟬」凍齡秘訣 鄧美芳洩三招Keep青春

記者楊起鳳／即時報導
鄧美芳多年來始終維持不變身材，依舊美麗。（記者 吳致碩／攝影）
鄧美芳多年來始終維持不變身材，依舊美麗。（記者 吳致碩／攝影）

70年代電影明星鄧美芳，1976年演出華視連續劇「四大美人」中演傾國傾城的美女「貂蟬」轟動一時，後與甄珍合演「海鷗飛處」闖出知名度，20多年前和秦風演完電視劇「情劍山河」後毅然決然引退，專心過著富太太的相夫教子生活。這次謝玲玲返台參加公益活動，和她相約見面，兩人凍齡有術，加上幾分神似活像姊妹花。

說起和謝玲玲淵源，鄧美芳說她們其實沒有合作過，當時她在拍戲時謝玲玲已經要退出，但是因為兩人長相神似，都互相知道對方，也會碰面聊天，後來謝玲玲結婚，就請她擔任伴娘。這一路上兩人交往數十年，因為疫情謝玲玲3年沒有回台灣，一回台灣第一件事除了探望家人，就是和一干好友相約喝茶聊天。

鄧美芳很好客又愛旅行，她說疫情這三年因為不能出國，只能和姊妹淘在國內旅行，結果意外發現台灣很多地方都很美，像司馬庫斯這些景點以前都不曾知道，深入去造訪後才發現「台灣真的很多地方好美！」因為這三年沒法出國，香港家很久沒回去，透露趁現在開始漸漸解封也決定返港一趟，把該辦的事情辦完。

今年57歲的她日前出席金馬終身成就獎得主張永祥遺孀贈書活動，還被師母問到「妳有50歲嗎?」讓她開心許久，笑說：「還真的不好意思，還好這個疫情沒有走樣。」

鄧美芳多年來靠著自己的保養方法凍齡。她笑說：「如果有8道菜，我就只吃三道菜，其他打包，留著第二天繼續吃。」她身高166公分，始終維持52至53公斤，一天要維持快走、舉啞鈴及做瑜伽3種運動習慣 ，自豪到現在仍維持23腰。

鄧美芳(左)和謝玲玲有一段淵源。（鄧美芳提供）
鄧美芳(左)和謝玲玲有一段淵源。（鄧美芳提供）

疫情 電影 香港

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