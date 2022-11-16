柯震東搶新導演 禁九把刀加入曝心聲：他只想看我笑話

柯震東參加金馬新導演論壇。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員柯震東曾拿下第48屆金馬獎最佳新演員獎，今年他則以電影 「黑的教育」角逐最佳新導演 ，在16日金馬新導演論壇上，與其他優秀的新導演劉國瑞、何書銘、曾英庭及孔慶輝一起分享創作。

柯震東開啟首次執導的電影「黑的教育」的緣分是要回到7、8年前，他表示當時沒什麼工作，九把刀同時也提筆寫此片大綱，後來因他開始拍攝「再見瓦城」才耽擱，直到前年自己開了公司，決定把這部片產出，他提到一開始想找導演，但在聊劇本過程有很多對自己的投射，後來越來越投入便決定要做導演，而九把刀也很希望由柯震東來執導，柯震東笑猜：「我覺得他只是想看我笑話」。

他強調自己不是演而優則導，就是鐵了心非常堅決要做導演，他坦言擔心大家把九把刀跟自己綁一起，笑說：「希望九把刀不要參加太多，組團隊時叫他不要來。我希望去避免被別人影響，盡量不去問趙德胤導演或其他人，因為我的想法會因為他們的經驗被影響，所以乾脆不要加入他們，後期自己一個人來，但大家也給了很多寶貴經驗。」

他透露一開始九把刀希望他自導自演，柯震東直呼「不要鬧了」，並找來3位更年輕的演員蔡凡熙、宋柏緯和朱軒洋，他坦言3個演員都有不同的方式，他以10年當演員的經驗去導戲，還跟2個演員喝酒喝到5點，形容是大家一起創作這些角色。至於邀請到戴立忍演出，柯震東提到，和對方聊劇本時，「不管他說什麼，我都說好，他換上戲服後，連我都會有點怕」。

「花路阿朱媽」導演何書銘來自新加坡 ，該片描述一位迷戀韓劇的新加坡大媽到韓國旅遊發生的故事，他分享故事靈感其實就是自己的媽媽，從高中就念電影的他因拍短片認識新加坡電影導演陳哲藝，他建議何書銘「你去參加一個團吧」，藉此當作劇本的參考，於是他真的去跟了一個5天的大媽旅遊團，該片籌備了6、7年時間，被問這幾年還有繼續跟團嗎？他笑說「一個已經足夠了」。

何書銘透露學生時代看了很多韓劇和韓國電影，這次拍攝這部新加坡、韓國的跨國電影，他坦言語言是很大挑戰，也觀察到韓國團隊對季節、故事元素都有很多的探討，讓他學到很多。

該片請到韓國資深演員鄭東煥，何書銘分享有天鄭東煥拍完不太開心，於是他跟鄭東煥一起去喝酒，原來是覺得因為語言不通，沒辦法呈現最好的表現，不過何書銘也說，女主角洪慧芳跟韓國演員合作時，雖然語言不通，但有很微妙的默契，坦言雖然有語言隔閡，需要多費心力溝通，但合作跨國電影有時候不一定要有共同語言。

劉國瑞執導的「白日青春」入圍本屆金馬6項獎，他從馬來西亞到香港，本來是讀商科，後來輾轉修了紀錄片課程，從此影響他的人生，他也參加過金馬舉辦的課程，認識了陳果、鄭保瑞導演，如今老師鄭保瑞則在本屆金馬成為他的對手，師徒將一起角逐最佳劇情長片。

「海鷗來過的房間」導演孔慶輝則分享，自己至今都沒有一個決定要當導演的時刻，大學時他選擇來台念廣告，是他最一開始對影像的渴望和啟發，他曾在舞台劇當過演員，畢業後回到澳門他再重回劇場，幾年後又覺得好像還是想要創作，於是從短片開始嘗試，他坦言「海鷗來過的房間」前期磨了好多年，期間他經歷2、3年都沒收入，去年考了計程車的證照，結果剛考完就入圍金馬，笑說之後再看看要不要回去開計程車，搞不好出現一部奧斯卡提名片「在車上」。