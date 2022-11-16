金馬名導張志勇驚傳68歲驟逝 影人留言哀悼

導演張志勇離世。（取材自臉書）

曾獲第34屆金馬獎評審團大獎的知名導演 張志勇日前辭世，享壽68歲。他生前曾執導「一隻鳥仔哮啾啾」、「沙河悲歌」和「地圖的盡頭」，作品曾獲第34屆金馬獎評審團大獎。國家電影 及視聽文化中心董事長藍祖蔚在臉書 發出一早收到導演張志勇家人的訊息，告知張志勇離世的消息，突如其來的消息震撼電影界，許多影人也留言哀悼。

藍祖蔚在臉書追憶張志勇是土生土長的電影工作者，先後跟隨丁善璽、金鰲勳、萬仁、柯一正等擔任副導，總是任勞任怨執行導演需求，是人人稱讚的好幫手。

首次執導的劇情長片為「一隻鳥仔哮啾啾」，獲第42屆亞太影展最佳影片及和平特別獎。第二部劇情長片「沙河悲歌」，重現了七等生筆下的遊唱人生，從歌仔戲班到酒家那卡西，音樂層次琢磨甚多，獲得第37屆金馬獎評審特別獎，以及第45屆亞太影展最佳導演及最佳音樂獎。

藍祖蔚說：「至於『地圖的盡頭』我則是擦肩而過，未能親眼目睹，實在遺憾。他有一雙厚實雙手，晚近聽說務農去了，在嘉義種菜種水果，習慣走路養生，但是只要一拍戲，身體就吃不消，裝了五根心臟支架。遽然辭世，不盡感嘆，阿彌陀佛！」

他指出，張志勇是一名土生土長的電影工作者，對方過去擔任副導時總是任勞任怨、執行導演需求，是人人稱讚的好幫手。