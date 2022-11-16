金馬名導張志勇驚傳68歲驟逝 影人留言哀悼
曾獲第34屆金馬獎評審團大獎的知名導演張志勇日前辭世，享壽68歲。他生前曾執導「一隻鳥仔哮啾啾」、「沙河悲歌」和「地圖的盡頭」，作品曾獲第34屆金馬獎評審團大獎。國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚在臉書發出一早收到導演張志勇家人的訊息，告知張志勇離世的消息，突如其來的消息震撼電影界，許多影人也留言哀悼。
藍祖蔚在臉書追憶張志勇是土生土長的電影工作者，先後跟隨丁善璽、金鰲勳、萬仁、柯一正等擔任副導，總是任勞任怨執行導演需求，是人人稱讚的好幫手。
首次執導的劇情長片為「一隻鳥仔哮啾啾」，獲第42屆亞太影展最佳影片及和平特別獎。第二部劇情長片「沙河悲歌」，重現了七等生筆下的遊唱人生，從歌仔戲班到酒家那卡西，音樂層次琢磨甚多，獲得第37屆金馬獎評審特別獎，以及第45屆亞太影展最佳導演及最佳音樂獎。
藍祖蔚說：「至於『地圖的盡頭』我則是擦肩而過，未能親眼目睹，實在遺憾。他有一雙厚實雙手，晚近聽說務農去了，在嘉義種菜種水果，習慣走路養生，但是只要一拍戲，身體就吃不消，裝了五根心臟支架。遽然辭世，不盡感嘆，阿彌陀佛！」
他指出，張志勇是一名土生土長的電影工作者，對方過去擔任副導時總是任勞任怨、執行導演需求，是人人稱讚的好幫手。
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