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66歲凍齡謝玲玲 最想領取「老人卡」

記者楊起鳳​​／綜合報導
今年66歲的謝玲玲不排斥找個伴。（圖：台灣優質生命協會提供）
今年66歲的謝玲玲不排斥找個伴。（圖：台灣優質生命協會提供）

以「婉君表妹」出道走紅的66歲資深女星謝玲玲，淡出演藝圈後投資房產並勤做公益，是成功的女商人，她同時也是台灣優質生命協會榮譽理事長，這次返台將出席協會為獨居老人主辦的慈善晚會，因為疫情已三年沒回台灣，談起近況透露，回香港第一要務就要領取「老人卡」。

謝玲玲和百億富商林建岳離婚後，仍活躍於社交圈，是香港貴婦圈名媛，這次為了獨居老人辦募款晚會，才想到自己也到了領取老人卡的年紀。

她要辦卡朋友都不可置信。她說前不久和朋友去旅遊，結果大家都進去園區卻只有她還卡在外面買票，原來朋友們都符合香港政府的規定65歲老人優惠，而她因為沒有申請只能買成人票，價差高達23倍，但她聲明不是為錢：「就是麻煩，別人都嗶一聲就進去，還要等我一個，所以這趟回去就是趕快去領卡。」

謝玲玲多年來美麗外貌凍齡，纖細身材宛如年輕少女，她笑說自己沒有特別保養祕方，可能天生吃不胖，平日保養品也只擦女兒不要的，唯一做的就是一周要固定運動3次，晚上絕不吃消夜。

至於感情她不排斥再找一個伴，但身邊完全沒有追求者，她的條件只要能談得來就行，卻被好友方芳芳打槍：「什麼沒有條件？不達標的不要來打擾，非誠勿擾。」

謝玲玲說，這次回台灣除了探望家人朋友，最主要的是巴戈今年2月因胰臟癌病逝，他們兩個在童星時期相識，友情超過半世紀，因為巴戈的牽線讓她和方芳芳結緣，參與台灣優質生命協會公益活動，讓她有使命感：「他臨走前我們約定要把活動傳承下去，一定要完成他的心願，要為所有弱勢團體募款盡分心力。」

香港 獨居老人 疫情

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