柯震東化身「乩身」王柏傑自爆曾撞鬼

薛仕凌(左起)、王柏傑、柯震東、陳姸霏、楊銘威出席奇幻影集「乩身」開鏡儀式。（圖：Netflix提供）

台灣演員柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威主演的Netflix 奇幻影集「乩身」，劇組於基隆舉行開鏡儀式，除了公開卡司陣容，演員們準備角色過程一次曝光，細看柯震東，眼眶泛紅化身「乩身」，王柏傑扮演三太子，造型顛覆以往傳統神明風格，自詡在場演員僅他一人「不是人，是神」，透露一年前曾有撞鬼經驗，當時聽到一句女聲在耳邊哈氣：「陪我玩」，嚇得他整夜不敢睡。

「乩身」由今年北影封帝的柯震東擔綱男主角，飾演玩世不恭的「乩身」韓杰，比起傳統乩身，他無需特別學習咒語與作法，也不用「敲打自己」，而更重於角色性格的揣摩與王柏傑之間的互動，他稱本身無宗教信仰，與戲相關部分，則是兒時做噩夢，媽媽會帶他去收驚、喝符水，也會到廟裡拜拜。

王柏傑化身三太子，造型多變，有時一集內便出現三款潮服，笑稱造型多到媲美時裝周。而為了角色，他帶劇本到社子島三太子廟拜拜，擲筊一次就是聖筊，還為劇組抽到好籤保平安。提到演神明禁忌，是否得「禁慾」？他無奈道：「不用吧，順其自然」，表示自己的戲分僅拍十天。

「乩身」改編自台灣鬼才作家星子同名暢銷小說 ，故事結合台式傳統信仰與現代奇幻敘事。

提到是否有過感應事，王柏傑稱，一年前拍戲收工後，感覺磁場怪怪的，回到家不太敢洗澡，於是在廚房洗手台洗頭，洗到一半，忽然覺得一陣風吹來，渾身起雞皮疙瘩，緊接著便覺得有人在耳邊吹氣，就在他準備沖頭時，竟聽到一句女聲「陪我玩」，「我嚇死了，拿著毛巾擦頭就到客廳看電視，直到天亮才敢去洗頭」。

後來有通靈老師到家裡，當下指廚房位置，問他：「有沒有拜地基主？」稱「女聲」之前是丫鬟，因沒東西吃，以「大雞腿」祭拜後就沒事。

薛仕凌飾演妄想墮入魔界的富二代，是反派角色，他近期正忙拍「死了一個娛樂女記者之後」，預計等殺青後才會歸隊，楊銘威則飾演具有陰陽眼的警察 ，原以為終於和多年好友王柏傑同台，沒想到對戲最多的還是柯震東，陳姸霏則將與柯震東攜手斬妖除魔。