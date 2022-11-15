「花系列」王淑娟曝25年前舊照 網看傻眼

王淑娟（右圖右）近日與同是花系列女主角的崔佩儀相聚，左圖為25年前舊照。（ 本報系資料照片、取材自臉書）

63歲台灣資深演員王淑娟早年因主演「花系列」戲劇中的悲劇人物，而被媒體封為「80年代的知名戲劇苦情女」，2000年因身體出狀況而淡出演藝圈。近來她與同是花系列女主角的崔佩儀相聚，引來網友們關注。

噓！星聞綜合報導，崔佩儀14日在社群 平台發文，寫下：「1997年跟王淑娟姐姐一起拍中視9:30連續劇女人花，姐姐一直是一個很有溫度和智慧的女人，今天我們好姐妹聚餐，珍惜這份友誼，25年一眨眼的功夫」，舊劇照中崔佩儀穿著深V連身裙，另一邊王淑娟則穿著圓點套裝，看上去氣質優雅，如今崔佩儀留著一頭幹練短髮，王淑娟則戴上眼鏡穿著休閒仍不失優雅。

另一邊王淑娟也在臉書 曝光兩人相聚照片與舊照對比，，並寫道：「1997年『女人花』裡的兩個新娘子，25年之後，依然可以坐在一起談天說地話家常，真是我們的福氣啊，我們惜福更惜緣，祝福大家都能福慧增長，平安健康！」

照片一出，引來網友們暴動留言：「歲月無聲無息~徒留智慧增長!」、「二個人還是一樣的美麗」、「哇嗚，妳們怎麼可以永遠都那麼年輕貌美啊」、「當時花系列最愛看妳們倆」、「好美都沒變」、「凍齡啊！！」、「還是那麽美，很喜歡妳們，每一部花系列都沒放過」。