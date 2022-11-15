五月天拉斯維加斯開唱 竟遭周董隔空「踩場」

五月天賭城兩場演出，吸引2.2萬人朝聖。（圖：相信音樂提供）

台灣天團五月天「好好好想見到你」巡演上周空降美國拉斯維加斯，卻遭到天王周杰倫 「踩場」，點歌橋段時看到台下歌迷舉著「紐約見周杰倫」手牌，阿信搞笑問「是不是買錯天了，不會退票喔」，當對方點完歌後，瑪莎搞笑稱「你先把那個帶著仇恨的牌子放下」，怪獸笑說「（不然）腦袋一直有周杰倫三個字，聽不到歌名」。

闊別三年投入巡演，五月天一連帶來「愛情萬歲」、「知足」等歌曲，全場齊聲唱和，怪獸感動地說：「這麼久沒來美國演出，聽到大家合唱的聲音，那個聲音跟我們在台北聽到的聲音一樣大聲，我知道大家沒有忘記五月天、沒有忘記五月天的歌。」阿信也激動表示，有好多話想跟大家說，「感謝你們帶著自己的故事、帶著手上的螢光棒來到這裡。」

由於許久沒有搭機，瑪莎自曝內心非常緊張，甚至忘記安全帶怎麼扣、耳機怎麼插，「落地後要調時差，我們第一次在拉斯維加斯開演唱會，更緊張酬勞都在這邊還回去（指賭博），但還是很開心。」怪獸接棒解釋說，那是以前的事情，打趣「貢獻的柱子現在還在」，此外冠佑為了此行苦練英文，沒想到內容卻是餐廳對話，現學現賣逗笑全場，賭城 兩場演出，吸引2.2萬人朝聖。