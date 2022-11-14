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周興哲登美加秀猛肌 介紹超大咖嘉賓…全場傻眼

記者林士傑／即時報導
周興哲完成4場美加巡演後返台替金馬獎試裝。（星空飛騰提供）
周興哲完成4場美加巡演後返台替金馬獎試裝。（星空飛騰提供）

周興哲近來在美加舉辦「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」世界巡演，加拿大站接近尾聲之際，全場粉絲鼓噪希望他可以重現在小巨蛋的肌情精華，周興哲聞言配合拉開衣領，但又害羞喊作罷，沒想到「That‘s Why I Like You」前奏一下，周興哲突然褪去西裝外套，只穿白色背心秀出精實臂膀。

周興哲過去在波士頓求學，所以在美國的首次巡演充滿意義，從洛杉磯站、聖荷西站、溫哥華站到多倫多站共吸引近2萬名粉絲同歡，在加拿大站特別選唱紅髮艾德的神曲「Perfect」，作勢向全場介紹「讓我們歡迎演唱會嘉賓紅髮艾德」，隨後大家才發現他開玩笑。此外他也準備麥可布雷的「Everything」一曲，直呼很喜歡麥可布雷的爵士歌喉，當下清唱爵士名曲「Fly Me To The Moon」，成為彩蛋之一。

一連4場美加巡演告一段落，他體恤工作人員放假待在加拿大玩2天，接著將在明年2月唱進香港，目前已搭機抵達台灣，完全沒有休息，只為全心全意為第59屆金馬獎頒獎典禮定裝和練團。讓他提名金馬的「我吃了那男孩一整年的早餐」已在南韓上映，由他飾演的暖男學長掀起一陣風潮，後續相當引人注目！

周興哲近來在美加舉辦「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」世界巡演。...
周興哲近來在美加舉辦「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」世界巡演。（星空飛騰提供）
周興哲過去在波士頓求學，所以在美國的首次巡演充滿意義。（星空飛騰提供）
周興哲過去在波士頓求學，所以在美國的首次巡演充滿意義。（星空飛騰提供）
周興哲近來在美加舉辦「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」世界巡演。...
周興哲近來在美加舉辦「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」世界巡演。（星空飛騰提供）
周興哲配合粉絲要求，只穿背心登台。（星空飛騰提供）
周興哲配合粉絲要求，只穿背心登台。（星空飛騰提供）
周興哲只穿白色背心秀出精實臂膀。（星空飛騰提供）
周興哲只穿白色背心秀出精實臂膀。（星空飛騰提供）

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