周興哲登美加秀猛肌 介紹超大咖嘉賓…全場傻眼

周興哲完成4場美加巡演後返台替金馬獎試裝。(星空飛騰提供)

周興哲近來在美加舉辦「周興哲Eric Chou WORLD TOUR」世界巡演,加拿大 站接近尾聲之際,全場粉絲鼓噪希望他可以重現在小巨蛋的肌情精華,周興哲聞言配合拉開衣領,但又害羞喊作罷,沒想到「That‘s Why I Like You」前奏一下,周興哲突然褪去西裝外套,只穿白色背心秀出精實臂膀。

周興哲過去在波士頓求學,所以在美國的首次巡演充滿意義,從洛杉磯 站、聖荷西站、溫哥華站到多倫多站共吸引近2萬名粉絲同歡,在加拿大站特別選唱紅髮艾德的神曲「Perfect」,作勢向全場介紹「讓我們歡迎演唱會嘉賓紅髮艾德」,隨後大家才發現他開玩笑。此外他也準備麥可布雷的「Everything」一曲,直呼很喜歡麥可布雷的爵士歌喉,當下清唱爵士名曲「Fly Me To The Moon」,成為彩蛋之一。