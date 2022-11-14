拉斯維加斯開唱被周杰倫「踩場」五月天狠吐槽又開黃腔

五月天一連帶來「盛夏光年」、「愛情萬歲」、「知足」等歌曲。（圖：相信音樂提供）

五月天「好好好想見到你」巡演上周空降美國拉斯維加斯，卻遭到周杰倫 「踩場」，在點歌橋段時看到台下歌迷舉著「紐約見周杰倫」的手牌，阿信搞笑問說「你知道今天是五月天演唱會嗎？是不是買錯天了，不會退喔」，當對方點完歌後，瑪莎搞笑稱「你先把那個帶著仇恨的牌子放下」，怪獸笑說「（不然）腦袋一直有周杰倫3個字，聽不到歌名」，這時冠佑意外發現有讀唇語的能力並做出「乾杯」手勢，由於姿勢容易讓人想歪，其他團員連忙直呼「不要這樣」。

闊別3年投入巡演當中，五月天一連帶來「盛夏光年」、「愛情萬歲」、「知足」等歌曲，聽到熟悉的大型KTV，怪獸感動地說：「這麼久沒來美國演出，聽到大家合唱的聲音，那個聲音跟我們在台北聽到的聲音一樣大聲，我知道大家沒有忘記五月天、沒有忘記五月天的歌。」阿信也表示：「相信有很多人跟五月天一樣好久不見，今天晚上有好多的歌要為大家唱、好多的話想跟大家說，感謝你們帶著自己的故事，帶著手上的螢光棒來到這裡。」

聊到許久沒有搭機，瑪莎自曝忽然覺得很緊張，「安全帶該怎麼扣、耳機該怎麼插，這些全都忘記了，落地之後要調時差。尤其是我們第一次在拉斯維加斯開演唱會，更緊張酬勞都在這邊還回去（指賭博），但還是很開心」怪獸接棒解釋說是以前的事情，打趣「貢獻的柱子現在還在」，此外冠佑為了此行特別練了英文，沒想到內容卻是餐廳對話，現學現賣逗笑全場。