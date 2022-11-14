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開唱淚崩 曹格：「我在愛情裡很傻」

記者林士傑／綜合報導
曹格把演唱會當成自我救贖的告解大會。（圖：滾石唱片提供）
曹格把演唱會當成自我救贖的告解大會。（圖：滾石唱片提供）

馬來西亞歌手曹格跟結婚14年的老婆吳速玲目前處於冷戰期，日前在家鄉大馬展開「Crazy for LIVE」世界巡演，全場座無虛席，他難掩激動淚崩：「人生就像一場戲，有悲歡離合，每天每件事都在變化，幸福要好好珍惜，但沒人能逃過離別，我們都有經歷失去最愛的人的痛苦，所以你們一定要好好珍惜身邊的人。」

整場演出如同是曹格的自我救贖告解大會，對著粉絲敞開心房，赤裸裸透過歌曲表達內心的傷痛，他自認在愛情裡很傻、只會不斷付出，「但這些『傻』是美好的且真心的回憶，真心愛過，這個痛是值得的，好的痛會讓人變得更加強。」

演唱「寂寞先生」、「背叛」兩首成名曲時，曹格表示：「我會唱得太真心、太自我，因為這不是表演，而是把我的內心唱出來。如果自己唱得不完美，請大家原諒，我還在療癒中，但會慢慢變得更堅強。」現在的他正在學習把心打開，「不管好的、壞的都接受，因為心開了，才會開心！」

他在演出前接到兩個小孩來電獻上祝福，但隻字未提老婆吳速玲，現階段婚姻狀況如何？他所屬滾石唱片回應：「由於這些屬於藝人家務事私領域的事，就不多做回應，謝謝大家關心。」

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