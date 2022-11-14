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自導自演？ 羅志祥舞台跌倒反被網酸

記者許晉榮／綜合報導
羅志祥在完成高雄巨蛋演唱會後，開心慶功。（圖／寬宏藝術X無懼國際娛樂）
羅志祥在完成高雄巨蛋演唱會後，開心慶功。（圖／寬宏藝術X無懼國際娛樂）

台灣歌手羅志祥（小豬）時隔八年重返高雄巨蛋的「羅志祥2022年演唱會」，在開場煙花爆破巨響後，竟發生了險跌落近兩公尺升降台的意外。日前他在慶功宴上餘悸猶存：「還好手有撐住，但下面懸空，所以右腿脛骨還是撞到，演唱過程幾乎也是忍痛完成。」

他還自曝有看到網友留言，懷疑他「自導自演」，讓他又好氣又好笑。羅志祥一臉無奈：「我看網友在新聞底下留言，說舞台是我自己刻意設計、故意跌倒，想藉由我很努力來洗白。」讓他一度覺得很莫名其妙。

人在後台的羅媽更因心疼兒子落淚，「雖然很痛，但我完全沒有心思去想別的事，覺得死活都要把它（指演唱會）完成。」羅媽驚見兒子受傷瞬間，更是不斷問他：「有沒有怎樣？」羅志祥說：「媽媽總覺得小孩子報喜不報憂，為了讓她安心，我還跳舞給她看。」

而歷經上一段感情的紛擾，小豬沉潛至少730天，如今隨著北高兩場巨蛋演唱會的成功展現，也讓他重拾以往的自信：「那兩年大家以為我的消失，其實是為我現在的出現有備而來，我也一直在準備子彈、能量及所有的東西，然後在該出現的地方，一次爆裂出來。」

這段期間他深深自我反省，後來我選擇以樂觀態度且不忘初心，來面對所有事情。」接下來他打算好好工作，希望拿出更多好作品，回饋一路支持他的鐵粉。

羅志祥

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