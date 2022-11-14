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只留10萬台幣辦後事 陳淑芳交代他「火化隨便撒一撒」

記者李姿瑩／台北報導
陳淑芳對身後事相當豁達。（圖：東風衛視提供）
陳淑芳對身後事相當豁達。（圖：東風衛視提供）

台灣國民阿嬤陳淑芳日前上節目，分享如何樂活過自己的第三人生，前不久陳淑芳才驚傳心跳停14秒，她坦言由於疫情緣故，去年的賀歲片變成到今年9月才拍完，因此導致她太疲累，身體出了狀況。

她自曝自己從出社會以來都沒真正好好玩過，大部分時間都是在拍電影跟電視，最近第一次參加觀光局的樂齡旅遊，她覺得好高興，但不覺得是去玩，反而像是去學習。

雖然陳淑芳已經83歲，但健保卡卻因為這次身體出現狀況而第一次使用，連醫師都嚇到說：「你的健保卡怎麼會第一次用！」後來全身檢查發現到她有心律不整，醫師當下不敢說，只叫她帶遠距偵測的心律調整器回家，沒想到兩個星期後，機器偵測到她半夜的心跳竟然停止14秒，陳淑芳說：「停14秒不是應該走了嗎？但我還有好多的事情還沒做完，偏鄉的公演也還沒有100場，所以我一定要把它活起來！」

隔天醫院趕緊打電話叫她回院，後來就建議她要裝心臟節律器，現在也恢復健康，因此她呼籲不要因為年紀大就怕到醫院，趁健康時把要做的事情都做一做，不然等到生病再做都來不及了。

樂觀的她也分享她的「人生只有3天」哲學：「昨天很開心，今天要更開心，明天睜開眼睛又還活著就又賺到了，就是每天都很開心。」甚至還跟「孤味」的導演開玩笑：「許導，要記得我喔，不要因為我拿了獎，就不記得我了，等到有一天我不能走路了，你要寫一個坐輪椅的給我演。」

豁達的她連身後事都安排好了，她跟一位在葬儀社當司儀的朋友講：「我這十萬元（台幣）放你這邊，哪天我走了，你就用這十萬元幫我處理，就火化隨便撒一撒就好了。」她覺得這沒什麼，因為身體只是軀殼，事實上走的時候就什麼都不是了。

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