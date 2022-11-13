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萬芳延883天開唱 1.1萬人被療癒了

記者王郁惠／綜合報導
萬芳(中)在「親愛愛樂弦樂團」伴奏下開場演唱。（記者沈昱嘉／攝影）
萬芳(中)在「親愛愛樂弦樂團」伴奏下開場演唱。（記者沈昱嘉／攝影）

萬芳時隔四年半二度攻蛋，舉辦「萬芳30你的30 ____，你今天有沒有來」演唱會，受疫情影響延期883天，1.1萬粉絲仍如期相見，萬芳感性說：「讓我好好的看看你們，謝謝你們把自己照顧的很好，我們今天才能相會，史上延期最久的演唱會啊！883天、我的媽啊！這也太難熬了。」

演唱會以「希望-關於我們正在經歷的」、「面對-關於變動與失去」、「記憶-關於孤島與自己」和「繼續-關於期待的未來」四大主軸串連，舞台採用類似四面台的全景設計，並以45噸黃白沙堆砌成浩瀚砂丘，宛如無人島、空中垂釣313隻燕子飛翔象徵祝福，十分貼近劇場人萬芳的風格。

萬芳請來曾獲維也納國際青少年音樂節冠軍的「親愛愛樂弦樂團」，開場在25名樂手伴奏下，她以一襲白線紗落地背心裙仙氣演唱「Michelle的第一天」等歌，深受孩子們沒有框架、充滿生命力的感動，感性表示：「延了兩年半，有的人沒辦法來、有的人離開了！看著空著的座位，這些年我們都在學著失去」。以「阿峰今天沒有來」思念生命中離開的人。

她談到2000年陷低潮，聽到巴奈「不要不要討好」直接放聲痛哭，特別獻唱此歌並向台下原唱道謝；她另選唱「在那個冬天的下午，我愛你」為同志婚姻平權聲援，最終與粉絲一起大合唱「新不了情」。萬芳分享近來心境，「最近自己遇到了脆弱低潮，但生命當中本來就會有暗黑的部分，需要花點時間陪伴它。今天來的你們也許也會遇到比較難走過的階段，祝福我們大家都不要找自己麻煩」，讓全場為之動容。

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