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45歲周蕙怕變粗嗓 注重養身喊「更年期不要太快來」

記者王郁惠／綜合報導
周蕙推出全新翻唱專輯「不被遺忘的時光2」，以美聲重新詮釋經典。（記者吳致碩／攝影）
周蕙推出全新翻唱專輯「不被遺忘的時光2」，以美聲重新詮釋經典。（記者吳致碩／攝影）

女星周蕙以甜美又清澈嗓音走紅樂壇，時隔4年再推新翻唱專輯「不被遺忘的時光2」，重新詮釋80至90年代眾天王的經典歌曲。然而45歲的周蕙坦言面臨危機，「問過醫生，年紀越大聲音會越僵，女生最害怕就是遇到更年期」，隨著年齡增長，她也哀嘆：「希望更年期不要太快來。」

周蕙之前才結束「漫步月光下」個唱，平常就有健身習慣的她，仍是加強訓練體能。她坦言：「年紀大、體力下滑，要練得更開才有辦法負荷，當歌手其實跟勞工差不多。」尤其在醫生的分享下，得知女性更年期後雄性荷爾蒙變高、聲音變粗、體能各方面的影響，她擔心直呼：「搞不好還得面對降Key演出，聲音變低我會比較難過。」

出道曾被酸外貌的她，可說越變越漂亮，甚至頗有歐美名模味道，她打趣：「姐走很前面，當時大家不懂得欣賞。」外貌逆生長的她，也盼生理上也能逆生長，她談到一直在養身、保養身體，避免過度熬夜，加上運動習慣，「讓自己身心靈維持很好，我應該會老的比較慢，靠自己能力，讓更年期不要太快來。」

周蕙養身、運動、忌熬夜，盼「更年期」不要太快來。（記者吳致碩／攝影）
周蕙養身、運動、忌熬夜，盼「更年期」不要太快來。（記者吳致碩／攝影）

單身多年的她，曾在國外被法國帥哥搭訕時，要對方加自己的粉絲團，之前在朋友介紹下認識中國富商，覺得彼此生活太遙遠、無疾而終，她得意笑說：「所以證明我不是為了錢去交朋友的。」她分享之前冬天深夜不慎把熱水器的皮筋扭斷，當下覺得「家裡要是有個男人該有多好」，但她照過去水電工步驟，到頂樓關水塔等，最後靠自己處理好，她說：「其實不需要男人，我也可以處理，後來發現，若未來另一半加入我生活，不是要為我做這些事情，而是全然的愛情。」擇偶希望可以找到為彼此生活加分的對象。

健身 勞工

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