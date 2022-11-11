小虎隊不合？蘇有朋拒和吳奇隆吃飯 劉詩詩曝爆笑原因

蘇有朋參加中國綜藝節目「披荊斬棘2」，總決賽獲得冠軍。（取材自微博）

48歲男星蘇有朋 近期參加中國綜藝節目「披荊斬棘2」，總決賽獲得冠軍，「小虎隊」好兄弟吳奇隆 和老婆劉詩詩 開口約蘇有朋吃飯敘舊卻遭拒絕。對此，劉詩詩受訪時透露原因，讓眾人笑翻。

劉詩詩近日出席活動，被問到怎麼看蘇有朋參加「披荊斬棘2」，她透露每一集節目都有看，大讚蘇有朋的表現可圈可點；話鋒一轉透露本打算等節目結束與吳奇隆要約蘇有朋餐敘，結果卻被蘇有朋拒絕。劉詩詩透露：「蘇有朋說我們每次約他出去聚餐，不是帶他去相親，就是讓他去請客，還說這次奪冠是不是又一次想讓他埋單。其實不是的，我是想告訴蘇有朋，下次有『披荊斬棘』這樣好的節目，不要忘記推薦吳奇隆，哈哈！」

吳奇隆活躍在各個綜藝節目中。（取材自微博）

蓋飯娛樂報導，蘇有朋在「披荊斬棘2」上演唱了許多「小虎隊」的經典歌曲，包括「愛」、「紅蜻蜓」等，引起回憶殺，不少網友直呼「我的青春回來了」。

而「小虎隊」成員三人各自發展多年，際遇大不同。今年52歲的吳奇隆自組影視公司，不僅當主演拍戲，還活躍在各個綜藝節目中，包括「牛氣滿滿的哥哥」、「追星星的人第二季」等。吳奇隆也是三人中唯一一位結婚的，迎娶85後小花劉詩詩，並育有一子。

49歲的蘇有朋近年減肥成功、顏值回春，在綜藝節目中如魚得水，獲得「披荊斬棘2」的總冠軍也證明了這一點。

51歲的陳志朋似乎是發展得最不好的，此前參加了選秀節目「 追光吧哥哥」，但熱度不高；近年，他一邊拍網劇，一邊當起網紅直播賣貨。