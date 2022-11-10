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周杰倫7歲女傳念澳洲私校 學費2.7萬美元

記者王郁惠／綜合報導
周杰倫(右)與昆凌(左)傳為7歲大女兒(後)申請澳洲私立女校。（取材自Instagram）
周杰倫(右)與昆凌(左)傳為7歲大女兒(後)申請澳洲私立女校。（取材自Instagram）

台灣天王周杰倫和老婆昆凌2014年登記結婚後，育有兩女一子，大女兒Hathaway如今已七歲，有網友於微博爆料，稱在澳洲偶遇他們為大女兒準備報名當地的私立女校Brisbane Girls Grammar，據悉該校註冊費約2萬人民幣（約1.6萬美元）、一年學費20萬人民幣（約2.7萬美元），以周杰倫上億身價來說，可說是高貴不貴。

之前傳出周杰倫兒女就讀林口貴族學校，該校為從幼稚園到高中都有設立的美式教育學校，每年學費約70萬台幣（約2.2萬美元）；而常舉家帶著兒女周遊列國的他們，也不時聘請家教隨行，讓兒女教育不落拍。昆凌過去談到教育問題，認為和小孩保持雙向交流很重要，並不是小孩非得聽父母的才行，「我的教育Tips是『講道理』，傾聽他們，然後再溝通出一個我們都能接受的辦法」。

由於昆凌為台韓澳混血兒，爸爸居住於澳洲黃金海岸富人區，網友猜測夫妻倆會幫大女兒報名當地私立女校，極可能因地緣關係。據了解，該校除了基本課程，還開設創意藝術、醫學、人文科學等課程，更與享譽盛名的昆士蘭交響樂團有獨特教育合作關係，學生能獲得澳洲最優秀的音樂家指導和表演機會。大女兒於澳洲就學，是否意味著周杰倫將舉家移民？對此，所屬杰威爾尚未回應。

此外，周杰倫為大陸平台「快手」代言人，日前該平台官宣邀來周杰倫19日晚間8點舉辦「線上哥友會」，以線上Live的方式演出。據悉歌單除了經典歌曲，也會有新專輯「最偉大的作品」新歌，且全程免費收看，讓粉絲興奮直呼：「11月的快樂是周杰倫給的！」

周杰倫 教育 澳洲

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