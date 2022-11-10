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周興哲來美開唱 歌迷把現場變全美最大KTV

記者梅衍儂／綜合報導
周興哲日前在美國舉辦演唱會，現場粉絲相當熱情。（圖：星空飛騰提供）
周興哲日前在美國舉辦演唱會，現場粉絲相當熱情。（圖：星空飛騰提供）

台灣男星周興哲上月在台北小巨蛋連唱三場，一結束就動身飛美國舉辦兩場演唱會，他曾在波士頓求學，這次首度在美國舉辦世界巡迴，對他來說相當有紀念意義，他選了兩首英文歌作為「美國限定」曲目，分別是Daniel Caesar 的「Best Part」，以及Michael Bublé的「Everything」，讓現場觀眾驚喜不已。

周興哲在洛杉磯聖荷西開唱，兩場的粉絲都十分熱情，從頭到尾與他大合唱，在聖荷西場唱到「你，好不好？」時，他形容歌迷把現場「變為全美國最大的KTV了」，周興哲感動說：「不管在哪裡，我的小興星都是全世界最棒的！」

在洛杉磯場演唱「Something About L.A.」時，周興哲提到這首歌要獻給當地歌迷，他憶及這首歌的緣起，常年工作量超載的他，身心到了臨界點，一心想要好好休息，公司聽到他的需求，也欣然同意，「公司對我很好，放我一個大假」。他買了去洛杉磯的機票，在當地開著車兜風、展開公路旅行，鎮日與海灘、棕櫚樹相伴，讓他心曠神怡，因而寫下了這首歌。周興哲表示，可以在洛杉磯演唱給大家聽是很幸福的事。

此外，他的高中老師特別現身演唱會捧場，還請工作人員送上禮物給他，他看到非常感動，特別在台上感謝老師的愛，他的親戚和同學等共30多人，齊聚台下全程力挺觀賞，氣氛相當動人。

洛杉磯 聖荷西 波士頓

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