「不能說的秘密」女神合體 桂綸鎂被曾愷玹激起勝負心

桂綸鎂(左)和曾愷玹再度合體。(圖：Disney+提供)

桂綸鎂主演Disney +華語劇「台北女子圖鑑」，最新一集中，她隻身前往新加坡 接受新挑戰，為了融入新加坡比效率拼競爭的職場文化與生活，吃足了苦頭，卻也換得珍貴的成長機會。面對各國來的菁英同事，工作壓力也是前所未有的令人吃不消，初來乍到還遇到一個「更好版本」的自己，也就是由曾愷玹所飾演，一位極具事業心的同事Joy。

兩人甚至在職場上兵戎相見，互別苗頭之餘，更多的是她對曾愷玹的折服與欣賞。曾愷玹認真活在每一個當下並且全力以赴，也激起桂綸鎂久未覺醒的勝負之心，而兩人的良性競爭中意想不到的轉折也成為了本集亮點，這位可敬的對手也教會了她享受一個人的美好。

最後，遠在新加坡的她與台南幫在網路視訊中再次齊聚，百感交集之餘，雖然不免孤單，卻不後悔。桂綸鎂篤定地為此集下了一個精闢的註解 :「如果有想要突破自己，應該儘管放手去實現，因為只要去做了，妳絕對不會後悔。」而曾愷玹也笑著用劇中角色台詞回應「對，快跟上我的腳步，我從來不等人的。」「不能說的秘密」中的學姐、學妹再度合體飆戲，默契依然不減。學姊學妹再度合體飆戲，默契依然不減。